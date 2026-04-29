El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
Ballet, fitness y bienestar se unen en una propuesta pensada para mujeres que quieren verse y sentirse mejor con un entrenamiento eficaz, elegante y sin impacto agresivo
Tonificar piernas, elevar glúteos, fortalecer abdomen y mejorar la postura sin machacar el cuerpo. Esa es una de las claves por las que MyBarreClass se ha convertido en una de las propuestas que más interés está despertando en Badajoz entre mujeres que buscan un entrenamiento diferente, eficaz y adaptado a la realidad del día a día. Prueba una clase en este link.
Detrás de este proyecto está Reyes Pagador, fundadora de un centro que ha sabido unir la elegancia del ballet con la intensidad del fitness y el bienestar femenino. El resultado es un método propio, Barre Ballet Method®, con el que MyBarreClass ofrece una forma de entrenar que no solo transforma el cuerpo, sino también la manera en la que muchas mujeres se relacionan con él. Descárgate la app número uno de Barré&Ballet Fitnes para entrenar desde casa en este link.
Conexión real cuerpo y mente
Lejos del gimnasio tradicional y de los entrenamientos de alto impacto, esta propuesta apuesta por movimientos precisos, control postural, trabajo muscular profundo y una conexión real entre cuerpo y mente. La fórmula está diseñada para mujeres de diferentes edades y niveles físicos que quieren resultados visibles, pero también disfrutar del proceso y sentirse bien mientras entrenan.
Una de las grandes fortalezas de MyBarreClass es que combina dos tipos de sesiones. Por un lado, entrenamientos más dinámicos, con mayor activación cardiovascular, ideales para elevar pulsaciones, liberar estrés y ganar energía. Por otro, clases de resistencia isométrica que trabajan de forma intensa y controlada la musculatura para definir, estilizar y fortalecer sin impacto agresivo sobre las articulaciones.
Mucho más que estética
El objetivo va mucho más allá de la estética. Con este método, las alumnas consiguen mejorar su postura, reforzar el core, ganar flexibilidad, resistencia y movilidad, al tiempo que aumentan su seguridad personal y su sensación de bienestar. No es casualidad que haya conectado especialmente con mujeres de entre 40 y 60 años, que han encontrado en MyBarreClass una forma de cuidarse, activarse y volver a ponerse en el centro.
Una comunidad unida
Además del entrenamiento, el centro ha creado una comunidad en la que el apoyo, la motivación y la superación personal forman parte de la experiencia. Talleres de nutrición, masterclasses y eventos especiales completan una propuesta que busca acompañar a la mujer de forma integral, no solo en el plano físico, sino también en el emocional.
Con esta filosofía, MyBarreClass se posiciona como mucho más que un estudio de barre en Badajoz: es un espacio para mujeres que quieren entrenar con inteligencia, sentirse más fuertes, más ágiles y más seguras, y hacerlo desde una idea de bienestar que une salud, belleza del movimiento y autoestima. El proyecto de Reyes Pagador, además, encara ahora una nueva fase de crecimiento con planes de expansión y futuras formaciones asociadas a su método propio.
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