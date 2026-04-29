Suceso
Herido grave un joven de 18 años tras una colisión entre una moto y un turismo en Badajoz
Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se habría originado por una maniobra incorrecta del conductor de la motocicleta
Un joven de 18 años ha resultado herido de gravedad este miércoles en un accidente de tráfico en Badajoz, en el que se han visto implicados una motocicleta y un turismo.
El siniestro se ha producido sobre las 14.20 horas en la rotonda de Marcelo Nessi, situada en el acceso al centro comercial Carrefour de la carretera de Valverde, en el entorno del Centro de Salud Ciudad Jardín.
En la motocicleta viajaban dos personas, ambas de 18 años. Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente se habría originado por una maniobra incorrecta del conductor de la motocicleta, según ha confirmado la Policía Local.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, medios del Centro de Salud Ciudad Jardín y agentes de la Policía Local de Badajoz.
Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, el herido fue atendido por politraumatismos y trasladado posteriormente al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave. En cuanto al acompañante, Policía Local ha precisado que podría presentar heridas de diversa consideración.
A los conductores implicados se les ha realizado las correspondientes pruebas de alcoholemia, que han arrojado un resultado negativo en todos los casos.
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