'Horizontes': la exposición que rompe el silencio sobre las migraciones

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura (Uex) ha acogido hoy la inauguración de la exposición 'Horizontes: una mirada retrospectiva a la migración en España tras la llegada de la democracia'. El evento, organizado en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), busca rescatar la experiencia de los tres millones de españoles que emigraron durante el franquismo y el relato de su posterior regreso.

El valor de la memoria viva

Uno de los momentos centrales del acto fue el testimonio de José Arturo Venegas Villafaina, extremeño nacido en 1941 que emigró a Alemania en la década de los 70. Con gran crudeza, recordó los motivos de su partida: "Nos fuimos a Alemania porque en España no había dinero". Venegas relató cómo tuvo que dejar atrás a su mujer y a su hijo recién nacido, subrayando que su retorno supuso no solo un alivio económico, sino un profundo aprendizaje vital.

En esta línea, el profesor Francisco Rodríguez-Jiménez advirtió sobre la fragilidad de la memoria colectiva. "Es importantísimo no perder la perspectiva del tiempo", señaló, instando a los asistentes a utilizar el pasado para relativizar los problemas de la sociedad actual.

Mesa del coloquio con los distintos ponentes en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. / R. Asensio

Retos de la sociedad multicultural

Por su parte, el decano de la Facultad, Daniel Martín Pena, agradeció a la OIM su compromiso por acercar iniciativas de este calado a "facultades periféricas". El representante de la OIM en España, Jesús Díaz, destacó la labor de gestión de la sala ‘El Cubo’ y resaltó la importancia de "saber vivir en espacios multiculturales", calificándolo como un reto vital en el mundo globalizado.

La visión de las nuevas generaciones estuvo representada por Sofia Coimbra, estudiante portuguesa que realiza sus prácticas en la Uex, quien reflexionó sobre las dificultades de adaptación lejos del hogar, asegurando que "es difícil, pero a veces tenemos que hacer un esfuerzo si queremos crecer".

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Visitas y financiación

Tras el coloquio, los asistentes realizaron un recorrido guiado por la muestra. La exposición, que cuenta con la financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, permanecerá abierta al público en la sala ‘El Cubo’ hasta el próximo 13 de mayo.