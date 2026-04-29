Jabalí y tenca para elegir en Badajoz al mejor cocinero

Lomo, lengua y morro de jabalí, como plato de carne, y tenca para el de pescado. Ambos como homenaje a la tierra extremeña. Es lo que tendrán que cocinar los tres finalistas que el próximo 1 de junio se disputan en el Certamen Regional de Gastronomía, que se celebra en el Fuerte de San Cristóbal, ser el representante extremeño en el Certamen Nacional, que este año tendrá lugar en Badajoz, el 19 y 20 de octubre, en el seno de la Feria Espiga, en Ifeba.

El Certamen Regional se ha presentado este miércoles por el concejal de Turismo, Rubén Galea, y el presidente de la Asociación de Turismo Gastronómico, Manuel Corbacho. Hoy se han hecho públicas las bases para postularse como participante en esta fase, en la que competirán tres finalistas. El año pasado se presentaron ocho candidatos. Tienen de plazo hasta el 20 de mayo para enviar sus recetas, en las que se tendrá en cuenta la originalidad, el trato al producto y la mezcla de tradición y vanguardia. Seis jurados expertos (de momento está confirmado Fernando Bárcenas), elegirán al representante extremeño.

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Cinco horas cocinando

Los tres aspirantes tendrán cinco horas para cocinar el jabalí y la tenca (7 platos de cada). Pasadas cuatro horas deberán presentar el plato de pescado y una hora después, el de carne de caza, que es más laboriosa. Todo esto sucederá entre las 8.00 y las 14.00 horas y cualquiera que le interese la cocina, puede estar presente. La entrada es libre. Corbacho destacó que este año dan «un salto de calidad» con cocinas semiprofesionales.