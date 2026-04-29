The Prebiscious abre en Badajoz 'Las Verbenas del López', con seis conciertos de rock en la terraza del teatro

Seis conciertos harán vibrar al público de Badajoz del 15 de mayo al 11 de septiembre. La programación veraniega de 'Las verbenas del López', regresa del 15 de mayo al 11 de septiembre a la terraza del teatro López de Ayala, en su tercer año consecutivo. Los espectáculos comenzarán a partir de la apertura de puertas, a las 21.00 horas, con la actuación en vivo del DJ Pedro Caballero. En el caso de los seis conciertos, tendrán como horario desde las 22.00 horas hasta el cierre, a las 00.00 horas, con los recitales de las bandas musicales de The Prebiscious, 1d4, Elepé Band, B-Siders, La Galería y Rewinder.

'Las verbenas del López' cumplen tres años, la iniciativa, cuenta con un aforo de 400 butacas y con precios que varían entre patio o palcos. La venta anticipada para el primer concierto que tendrá lugar el 15 de mayo, ya está abierta, mientras que para los demás espectáculos, la apertura anticipada será hasta una semana antes de su comienzo, con precios de 10 euros para patio y 13 euros para palcos.

En el acto de presentación de la programación, han estado presentes la directora del Consorcio del teatro López de Ayala, Paloma Morcillo y componentes de cada uno de los seis grupos musicales que actuarán a lo largo de 'Las verbenas del López'. Morcillo ha declarado que los espectáculos tienen el objetivo de convertir la terraza del teatro en uno de los puntos de encuentro del verano en Badajoz. "Nos vamos a convertir en el escenario en el que la cultura de calidad se vive al aire libre", ha explicado.

Seis verbenas de rock

Los músicos pacenses de la banda musical The Prebiscious estrenarán la nueva temporada de conciertos en la terraza del López de Ayala el 15 de mayo. La voz de este grupo, Enrique Martínez, ha anticipado que junto a sus cuatro compañeros, pretenden llevar con mucho "humor, rock y picardía" temas de toda la vida del cancionero español.

El 28 de mayo actuará 1d4. Esta banda musical está compuesta por músicos pacenses y tiene un objetivo el "disfrute" de la gente. Su repertorio incluye un "toque personal" sobre algunos de los temás de las bandas y artistas más icónicas del pop rock internacional de los años 80, 90 y 2000 como Dani Martín, Leiva, ACDC, Hombre G, Los secretos o Los rebeldes.

El turno de Elepé Band será durante la Feria de San Juan en Badajoz, el 26 de junio. Según Carlos Preciado, músico que interpreta el bajo, este grupo quiere darle un "toque canalla" a los clásicos del pop y rock español desde los 80 hasta hoy. "Nos ha tocado una fecha muy buena, en feria, y nos apetece darle un poco de aire al López de Ayala", ha declarado.

La terraza del teatro tendrá como siguiente protagonista a la agrupación de B-Siders, el 24 de julio. Pepe Bautista, guitarra solista del grupo, ha explicado que su concierto aspira conectar con el público. "Actuamos dentro de un ambiente de relax, bailongo y con un puntito nuestro", ha revelado.

El 7 de agosto será la penúltima actuación con La Galería. Esta banda de larga trayectoria, según los organizadores, ofrece un directo "sólido, cuidado y de alta calidad". Es un grupo especializado en versionar grandes éxitos del pop y rock nacional de los años 80 y 90.

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Rewinder pondrá el 'broche final' a la programación, al igual que en las anteriores ediciones, el 11 de septiembre. Esta banda pacense cumplirá cuatro años el mismo día del concierto en el López de Ayala, por lo que celebrará su cumpleaños recreando versiones del pop y rock español desde los 80 hasta nuestros días.