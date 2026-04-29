Manuel Cañada presenta en Badajoz una obra sobre Pablo Guerrero: "Es uno de los grandes referentes de la identidad extremeña"

Manuel Cañada (Badajoz, 1962) presenta su libro sobre el legado del cantautor extremeño Pablo Guerrero a las 19.00 horas en Montesinos 22, sede de Fundación CB. Cañada ha creado esta obra llamada ‘Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego’ con el objetivo de homenajear la trayectoria, la vida y la obra de su amigo, fallecido en septiembre de 2025. Sus canciones y poemas han luchado en favor de la Extremadura oprimida durante la Transición.

¿Por qué decide escribir sobre Pablo Guerrero en este momento?

La obra viene fabricándose hace ya mucho tiempo. Al inicio del libro explico que es una propuesta que me hizo Pablo en 2019, después de una entrevista que yo le hice para un medio de comunicación. A partir de ahí, me propuso que hiciéramos un libro de conversaciones. Meses más adelante y tras empezarlo, en marzo de 2020 empezó la pandemia, entonces Pablo me dijo que no podía escribir. Es un libro de conversaciones que mutó más adelante a una biografía suya.

¿De dónde surge y qué simboliza el fuego del titular?

Surge por uno de los discos más conocidos de Pablo durante la Transición en el año 1976. En primer lugar, es un guiño a los ‘pablistas’. Además, tiene un doble simbolismo, hace alusión a los elementos de la naturaleza que tanto le gustaban a él y también, a Prometeo, el héroe mítico que le robó el fuego a los dioses. Es, en definitivia, una referencia directa a la liberación del ser humano.

¿Qué faceta de Pablo le ha sorprendido más al investigar?

La faceta poética. La obra musical de Pablo es más conocida, pero la obra poética es grande y extensa. Él publicó 18 poemarios y eso se conoce menos. Digamos también que hay un Pablo trabajado con otros materiales, no es lo mismo la letra de una canción que un poema.

¿Qué peso tiene la identidad extremeña en la obra de Pablo según el análisis de Manuel Cañada?

Tiene un peso muy grande. Pablo es uno de los grandes referentes de la identidad extremeña. Es una de las personas que más trabajó sobre la identidad y que constituyó la identidad de la región. Podemos encontrar grandes momentos de Extremadura dentro de su obra. En primer lugar, encontramos un Pablo Guerrero más relacionado con el ruralismo y después, una etapa más crítica con todo lo que estaba pasando en Extremadura. Fue ahí cuando creó canciones más rebeldes y revolucionarias. Hay un tercer momento cuando se va a vivir a Madrid y realza los paisajes extremeños en cada una de sus obras literarias. Se acuerda de Esparragosa de Lares, de su comarca de la Siberia y de Extremadura en su conjunto.

Usted procede del activismo y la lucha social. ¿Qué puntos de encuentro ha encontrado entre su visión y la sensibilidad de Pablo Guerrero?

Hay muchos, porque Pablo era una persona comprometida con los humildes, con esa Extremadura campesina y obrera. Lo que pasa que ese compromiso social, Pablo, digamos que no lo hace desde la militancia social o política, sino desde lo cultural, trabajando las metáforas.