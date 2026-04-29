Los médicos vuelven a salir a la calle en Badajoz en plena huelga nacional: "Sin médicos no hay sanidad"

La ciudad de Badajoz ha vuelto a ser escenario de una nueva movilización del colectivo médico en el contexto de la huelga indefinida que sacude al sector sanitario en toda España. Alrededor de 200 personas han participado en la manifestación celebrada en la tarde de este miércoles. La movilización partió, como en las dos ocasiones previas, desde el cruce de la avenida de Colón con la avenida de Santa Marina y ha concluido frente a la Delegación del Gobierno en Extremadura, en la avenida de Huelva.

La protesta se enmarca dentro de la tercera semana de huelga en lo que va de año, un conflicto que se prolonga desde hace meses y que, lejos de resolverse, continúa tensando la relación entre los profesionales sanitarios y el Ministerio de Sanidad. En este escenario, los médicos extremeños han decidido mantener la presión en la calle, aunque adaptando las movilizaciones a horarios de tarde para reducir el impacto asistencial.

La situación es insostenible

El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha sido contundente durante su intervención: "Otra vez los médicos en la calle, mientras la ministra está en su despacho. Estamos manifestándonos por la tarde porque somos conscientes del daño que se está generando con las listas de espera". Hidalgo ha insistido en que la situación es insostenible y advierte de que las consecuencias, en forma de lista de espera, se arrastrarán durante años.

Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

El principal eje de las reivindicaciones gira en torno a la creación de un estatuto propio para la profesión médica. "Profesión única, estatuto singular", defiende el presidente del colegio de médicos, quien además ha denunciado la falta de diálogo: "Las negociaciones no existen, se han roto". A su juicio, el actual modelo pone en riesgo tanto la calidad asistencial como la estabilidad del sistema sanitario.

Fin a las jornadas 24 horas

Desde el ámbito hospitalario, la médica de urgencias María del Carmen García Cáceres subraya la necesidad de acabar con las jornadas de 24 horas: "Queremos trabajar como todo el mundo, con derecho a descanso y a una remuneración justa". Una reivindicación compartida por la mayoría del colectivo, que denuncia condiciones laborales "abusivas" sostenidas durante años bajo el argumento de la vocación. Precisamente, esa ha sido una de las proclamas de la tarde: "No es vocación, es explotación", gritaban las 200 personas.

María del Carmen García Cáceres, médico de Urgencias en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

También desde el Hospital de Mérida, la internista Eva García alertaba de una "situación límite" y pedía medidas concretas: "Necesitamos hechos, decisiones por escrito. La sanidad pública se está deteriorando". En la misma línea, la médica de familia Natividad Sánchez Santos ha destacado el impacto directo en la Atención Primaria, donde los propios pacientes están evitando acudir a consulta al conocer la situación de huelga.

"La vocación no justifica las condiciones"

La protesta también ha contado con la participación de médicos jóvenes y residentes, como Dana Andreu Costa, quien pone el foco en la precariedad estructural: "Se nos ha hecho creer que la vocación justifica condiciones laborales que no lo son. Estamos aquí porque no nos escuchan".

Dana Andreu Costa, médico residente en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Mientras tanto, el seguimiento de la huelga continúa siendo desigual debido a los servicios mínimos. Sin embargo, los convocantes insisten en que la movilización es "masiva" si se tiene en cuenta la presencia en las calles y el respaldo social.

La huelga médica se ha convertido en uno de los mayores conflictos laborales recientes en el ámbito sanitario. Con el diálogo bloqueado y sin avances significativos, el pulso entre profesionales y administración sigue abierto, y las calles, como ha vuelto a ocurrir en Badajoz, continúan siendo el principal altavoz de sus reivindicaciones.