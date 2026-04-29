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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Las Lavanderas de Bótoa: once voces que sostienen un siglo de fe a las puertas de la romería de la copatrona de Badajoz
El grupo encabezado por Ana Cordero mantiene viva desde 1917 una tradición única en torno a 'la Reina de los Campos' mientras pide relevo generacional para asegurar su futuro
La Orquesta de Extremadura hace historia con el Premio Iberoamericano de Música: "Va a marcar un antes y un después"
Su gerente, Hae Won Oh, destaca el carácter "histórico" del galardón de la Fundación Carlos III, recibido en Bolivia, y subraya su impacto internacional y socioeducativo
Manuel Cañada presenta en Badajoz una obra sobre Pablo Guerrero: "Es uno de los grandes referentes de la identidad extremeña"
El autor pacense habla sobre su obra en la que repasa la trayectoria artística y biografía del cantautor extremeño, a las 19.00 horas en Montesinos 22
Los sindicatos policiales defienden la actuación de los agentes en el robo del Tesoro de Villanueva en el Arqueológico de Badajoz
Han rechazado las informaciones que apuntaban a un supuesto retraso de más de una hora en la llegada de los efectivos policiales
El último superviviente de los asesinatos de Atocha presenta su libro hoy en Badajoz
Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, herido en el atentado de 1977, comparte sus vivencias y análisis sobre la memoria democrática en su nueva obra literaria
La Taberna del Ratina: clientela que siempre vuelve
Es un negocio familiar en el sentido más noble de la expresión: no solo porque trabajen varios miembros de una misma familia, sino porque el cliente percibe enseguida una forma común de atender y de cuidar
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- La jueza envía a prisión provisional a los dos jóvenes detenidos por el último tiroteo en Badajoz
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto