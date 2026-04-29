El PSOE reclama al alcalde de Badajoz que aclare el acceso a la Alcazaba tras el robo del Tesoro de Villanueva

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha exigido responsabilidades tras el robo del Tesoro de Villanueva perpetrado en la madrugada del pasado sábado en el Museo Arqueológico, ante lo que ha advertido de "un fallo grave en la gestión de la seguridad" de este último, a la par que ha cuestionado las declaraciones del secretario de Cultura.

Los socialistas han apuntado en nota de prensa que en Badajoz "la indignación e incredulidad va a más" y que cada nuevo dato que se conoce hace "más difícil" entender lo que ha pasado y, "sobre todo", cómo se está explicando. Así, han explicado, "la sensación que se extiende es muy clara: lo ocurrido no solo es grave, es impropio de un espacio que debería estar especialmente protegido y ha dejado una imagen muy difícil de justificar".

Al mismo tiempo, consideran que el robo en el Museo Arqueológico Provincial no puede tratarse como "un incidente aislado", dado que "es un golpe muy serio" al patrimonio histórico y la "evidencia" de que el sistema de seguridad no ha estado "a la altura". Para la portavoz socialista, Silvia González, lo que se ha visto responde a un "fallo claro en el sistema de seguridad que debía proteger el patrimonio", lo cual "exige explicaciones serias".

Uno de los aspectos "más preocupantes" es la forma en la que actuaron los autores, ha señalado González, a tenor de que "entraron, fueron directamente a lo que buscaban y salieron", una "facilidad" que "no se entiende si el sistema está funcionando como debe" y ante lo que "la sensación que queda es que pudieron moverse con una libertad difícil de comprender en un espacio con piezas de este valor".

Responsabilidades

Del mismo modo, el Grupo Socialista ha hecho hincapié en que la Junta de Extremadura "esquiva responsabilidades" y "no aclara qué falló en la seguridad del Museo Arqueológico", y ha apostillado que, a la vista de las informaciones conocidas, el museo contaba con un contrato de vigilancia en vigor, adjudicado en 2023 y prorrogado hasta 2027 por un importe cercano a los 800.000 euros.

"Con ese nivel de inversión, no se puede hablar de falta de medios, sino de cómo se han gestionado. Y eso tiene un responsable claro", según Silvia González.

En este punto, los socialistas han destacado que la gestión del museo corresponde a la Junta de Extremadura, con independencia de la titularidad estatal del edificio, y que así lo han señalado tanto el Ministerio de Cultura como la Delegación del Gobierno. "La seguridad, el funcionamiento diario y la organización del centro dependen de la Junta. No cabe desviar esa responsabilidad", subrayan.

Al mismo tiempo, el PSOE ha considerado que las declaraciones del secretario general de Cultura no han aclarado la situación, y que "no es creíble seguir dando explicaciones sin asumir antes la responsabilidad política que corresponde". "Cuando se reconocen carencias, lo que toca es explicar por qué no se corrigieron a tiempo", ha apuntado González, junto con que "de hecho, la auditoría que asegura la Junta que tenía en marcha sobre seguridad se la han terminado de hacer los ladrones".

También ve "necesario" revisar el modelo de seguridad implantado en el museo, que, a la vista de lo ocurrido, no ha garantizado la protección de piezas de "enorme" valor histórico. "Estamos hablando de patrimonio único. La exigencia debía ser máxima", añade.

El silencio del alcalde

De igual modo y en relación al alcalde, Ignacio Gragera, ha expuesto que su silencio "busca no incomodar a la Junta" y que a todo ello se suma una cuestión que afecta directamente al ayuntamiento, como el acceso a la Alcazaba. Según la información conocida, los agentes tuvieron que saltar el recinto para poder intervenir, algo que según González, "no puede volver a pasar" y "es un problema de protocolo que hay que resolver de inmediato".

Ante el cierre previsto de la Alcazaba el próximo fin de semana, el PSOE exige una actuación "urgente" e incide en que el alcalde "tiene que dejar claro quién tiene las llaves y cómo se garantiza el acceso de los servicios de emergencia", puesto que "no se puede cerrar el recinto de nuevo sin haber solucionado este problema".

Los socialistas consideran además que el silencio del alcalde en un asunto de esta "gravedad" no ayuda a clarificar la situación, y señalan que se está ante un problema que afecta a la seguridad y a la imagen de la ciudad, así como que la ciudadanía merece explicaciones y su silencio delata que ni ayuntamiento ni Junta "han hecho las cosas como deberían".

Igualmente, el PSOE insiste en que "no es momento de excusas ni de desviar responsabilidades" y que la ciudadanía quiere saber qué ha pasado, por qué ha pasado y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Por ello, reclama explicaciones detalladas, revisión "inmediata" de los protocolos de seguridad y una asunción "clara" de responsabilidades, "porque lo ocurrido no puede quedarse en palabras: tiene que traducirse en decisiones y en responsabilidades".