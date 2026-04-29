Los sindicatos policiales defienden la actuación de los agentes en el robo del Tesoro de Villanueva en el Arqueológico de Badajoz

Las organizaciones sindicales policiales JUPOL, CEP y SPP han defendido la actuación de los agentes que intervinieron en el reciente robo del conocido como Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz, y han rechazado las informaciones que apuntaban a un supuesto retraso de más de una hora en la llegada de los efectivos policiales.

En una nota de prensa, los sindicatos aseguran que esas afirmaciones "no se ajustan a la realidad" y señalan que, según los datos recabados y contrastados por estas organizaciones, los primeros indicativos policiales se personaron en el entorno del museo "en cuestión de pocos minutos" tras la activación del aviso, actuando conforme a los protocolos establecidos.

No obstante, JUPOL, CEP y SPP entienden que, en una situación de tensión y temor como la vivida, la percepción del tiempo pudiera verse "alterada, especialmente para los afectados directos, como el familiar de la vigilante de seguridad".

Condiciones de la intervención

Los sindicatos también han querido contextualizar las condiciones de la intervención. Según explican, a su llegada a la zona de la Alcazaba, los vehículos policiales no pudieron acceder directamente al interior del recinto al encontrarse cerrado. Ante esta situación, los agentes se dividieron estratégicamente para actuar con la mayor rapidez y eficacia posible y garantizar el control del perímetro.

Parte de los efectivos accedieron por la zona del parque de la Galera, mientras que otros agentes tuvieron que desprenderse de parte de su equipamiento de protección, como los chalecos antibalas, para poder franquear físicamente el acceso por debajo de la valla. Los sindicatos subrayan que esta maniobra se realizó en condiciones de máxima incertidumbre, al desconocerse si los autores podían continuar en el interior y si podían ir armados.

Por todo ello, JUPOL, CEP y SPP han puesto en valor la profesionalidad, compromiso y capacidad de reacción de los agentes actuantes, que, según destacan, intervinieron con rapidez, determinación y asumiendo riesgos personales en cumplimiento de su deber.

Finalmente, las organizaciones sindicales han reiterado su apoyo a todos los agentes implicados y han mostrado su confianza en que la investigación en curso permita esclarecer plenamente los hechos.