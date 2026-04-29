En el Hospital Centro Vivo
El último superviviente de los asesinatos de Atocha presenta su libro hoy en Badajoz
Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, herido en el atentado de 1977, comparte sus vivencias y análisis sobre la memoria democrática en su nueva obra literaria
El último superviviente de los asesinatos de los abogados de Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, presenta esta tarde en Badajoz, el libro 'Violencia, Compasión y Memoria'.
La presentación se llevará a cabo en el Hospital Centro Vivo de Badajoz a partir de las 18.00 horas con entrada libre, y contará con las intervenciones de la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, y la presidenta de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón. Además, participará el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa.
En esta obra, Alejandro Ruiz-Huerta, realiza una "reflexión profunda y particular sobre la historia reciente, los valores humanos y la memoria, incluida la democrática, que almacena nuestros recuerdos y forja nuestra identidad", señala CCOO en nota de prensa.
La obra cuenta además con un prólogo del filósofo Reyes Mate y un enfoque de género desarrollado por Alicia Cárdenas
Cabe destacar que Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Empresariales, fue profesor de Derecho Constitucional en distintas Universidades españolas hasta su jubilación en 2017.
Trabajó también como abogado en el despacho de Atocha, resultando herido en el atentado sufrido en 1977. Igualmente desarrolló su trabajo en el PPO-INEM en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en la Junta de Castilla y León hasta 1986.
Además, es presidente de la Fundación Abogados de Atocha, creada por CCOO en 2004, para trabajar por la memoria de los abogados, y como autor, ha publicado diversos libros de su especialidad en temas constitucionales y autonómicos, además de varios poemarios y uno sobre su memoria personal acerca del atentado contra los abogados de Atocha, titulado 'La memoria incómoda'.
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