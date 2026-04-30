Más de 20 millones en Campo Maior: la apuesta del Grupo Nabeiro-Delta para competir en la élite mundial del café

El café de Campo Maior quiere conquistar el mundo. El Grupo Nabeiro-Delta Cafés ha dado este jueves un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional con la presentación de las inversiones industriales acometidas en la fábrica de Novadelta, en Campo Maior. La compañía ha invertido 23 millones de euros en esta unidad productiva con un objetivo claro: aumentar su capacidad industrial, modernizar sus procesos y ganar fuerza para competir con los grandes operadores mundiales del sector cafetero.

La visita a las instalaciones ha servido para mostrar las novedades de un plan que la empresa considera decisivo para su futuro. El proyecto permite duplicar la capacidad de producción de la fábrica, que pasa de las 100 toneladas diarias actuales a una capacidad de hasta 200 toneladas de café al día, según ha explicado el CEO del Grupo Nabeiro, Rui Miguel Nabeiro. Con esta ampliación, Novadelta consolida su posición como la mayor tostadora de café de la Península Ibérica.

El acto ha contado también con la presencia de João Manuel Nabeiro, presidente del Grupo Nabeiro; el presidente de la Cámara Municipal de Campo Maior, Luís Rosinha y el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, cuya asistencia ha reforzado el carácter institucional de una jornada marcada por la apuesta empresarial, la innovación y la vocación internacional.

Las autoridades, durante su visita a la fábrica Novadelta, en Campo Maior. / Diego Rubio

De Campo Maior al mundo

La inversión, iniciada en 2019 y actualmente en una fase avanzada de construcción, forma parte de una estrategia más amplia de modernización industrial. El proyecto incluye un nuevo almacén de café verde, una tostadora de alta capacidad, nuevos molinos industriales, líneas de producción de cápsulas y envases de café, un parque fotovoltaico y sistemas avanzados de automatización y digitalización, apoyados en inteligencia artificial y herramientas de gestión de la producción.

La compañía defiende que esta transformación no solo incrementa el volumen de producción, sino que mejora la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación a la demanda de los mercados nacionales e internacionales. En un sector cada vez más competitivo, el Grupo Nabeiro busca situarse entre las diez principales marcas de café del mundo.

"Esta inversión representa mucho más que un simple fortalecimiento de nuestra capacidad industrial: es una decisión estratégica que nos prepara para competir con los mayores actores globales, desde Campo Maior, desde Portugal", ha señalado Rui Miguel Nabeiro. El CEO ha insistido en que las raíces del grupo siguen estando en la localidad alentejana, pero con una mirada cada vez más global. "Nuestras raíces están aquí, y es desde aquí que seguimos construyendo nuestro crecimiento", ha añadido.

Una ambición global

El momento llega en plena fase de expansión internacional para Delta Cafés. Aproximadamente el 35% de su facturación procede ya de mercados exteriores y la marca tiene presencia en más de 50 países.

El grupo acaba de entrar oficialmente en el Top 20 mundial de marcas de café, tras escalar dos posiciones en apenas dos años

"Entrar en el Top 20 de las mayores marcas de café del mundo es un hito muy significativo. En 2024 ocupábamos la 22.ª posición en el ranking mundial; dos años después, estamos oficialmente en el Top 20", ha destacado Rui Miguel Nabeiro. Para el responsable del grupo, ese avance confirma que la empresa va "por el buen camino" y supone una motivación para seguir invirtiendo, innovando y creciendo.

La meta, sin embargo, no se queda ahí. La compañía ha fijado como horizonte alcanzar el Top 10 global del sector. "Nuestra ambición es clara: queremos llegar al Top 10 mundial, pero hacerlo con los valores que nos definen: cercanía, autenticidad y compromiso con las personas", ha afirmado Nabeiro, que ha subrayado también el papel de Campo Maior como símbolo de la proyección portuguesa en el mundo.

El legado de Rui Nabeiro

Más allá de la dimensión industrial, la jornada ha tenido también una fuerte carga emocional y familiar. João Manuel Nabeiro ha vinculado la evolución de Novadelta con el legado de su padre, Rui Nabeiro, fundador de la compañía y figura muy reconocida tanto en Portugal como en Extremadura.

"La fábrica Nova Delta es la consecuencia de un compromiso que tenemos de mejoría, respetando siempre aquello que ha sido delegado de misión de mi padre, el señor Rui Nabeiro, que tan conocido era aquí en nuestra región", ha señalado en declaraciones a La Crónica de Badajoz. João Manuel Nabeiro ha defendido que ese legado sigue marcando la hoja de ruta del grupo: "Nos ha dado la fuerza de familia para continuar a pensar en el futuro".

El presidente del Grupo Nabeiro ha insistido en que el crecimiento industrial debe ir acompañado de un compromiso con los trabajadores y los clientes. "Ese es nuestro camino, nuestro pensamiento y aquello que queremos, sobre todo, honrar ese mismo legado de mi padre", ha afirmado. En este sentido, ha recordado que la empresa cuenta actualmente con más de 4.000 empleados.

Trabajadores de la fábrica, durante la visita de las autoridades. / Diego Rubio Paredes

Badajoz, capital española de Delta

La conexión con Extremadura ocupa un lugar estratégico en la expansión del grupo. João Manuel Nabeiro ha recordado que la presencia de Delta en España comenzó en Badajoz en 1986, con un pequeño equipo que ha ido creciendo hasta convertirse en una estructura consolidada. "Tenemos un departamento comercial en Badajoz, que ha sido el inicio de nuestro trabajo en España en el año 86", ha explicado.

Hoy, según ha detallado, la compañía cuenta en España con una plantilla cercana a las 400 personas, distribuidas por prácticamente toda la geografía nacional. Rui Miguel Nabeiro ha reforzado esa idea al definir Badajoz como una pieza esencial para la compañía. "Badajoz es para nosotros la capital de Delta en España, porque es donde hacemos todo", ha señalado.

El CEO ha destacado que la oficina pacense concentra una parte relevante del equipo administrativo y de reparto para el mercado español, lo que convierte a la ciudad en un punto clave dentro de la estrategia ibérica del grupo. Preguntado por una posible mayor expansión en Extremadura, Nabeiro ha subrayado la importancia de esa base operativa y comercial.

Una fábrica para competir con los grandes

Para Rui Miguel Nabeiro, la visita del primer ministro portugués a Campo Maior supone también un reconocimiento al esfuerzo inversor realizado por la compañía. "Hoy es un día muy importante porque hemos recibido la visita del primer ministro de Portugal para conocer la fábrica y, sobre todo, reconocer la inversión importante que hemos hecho aquí", ha afirmado.

El responsable del grupo ha resumido el impacto del proyecto con una cifra clave: 20 millones de euros para duplicar la capacidad industrial. "Tenemos hoy la capacidad de producir 200 toneladas de café al día aquí en esta fábrica. Eso hace que sea la fábrica de café más grande de la Península Ibérica", ha explicado.

Con esta ampliación, Delta Cafés gana capacidad para acompañar su ambición exterior. "Si nuestra ambición es crecer fuera de la Península Ibérica, naturalmente teníamos que tener capacidad para hacerlo. No solo ambición; ambición ya la tenemos y hoy tenemos también la capacidad", ha concluido Rui Miguel Nabeiro.

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João Manuel Nabeiro, presidente del grupo. / Diego Rubio

Con sede en Campo Maior, más de seis décadas de historia y presencia en decenas de mercados, el Grupo Nabeiro-Delta Cafés afronta ahora una nueva etapa. Lo hace desde una localidad fronteriza, con una fábrica reforzada, una marca en expansión y la ambición de convertir el café de Campo Maior en un competidor cada vez más fuerte en el tablero mundial.