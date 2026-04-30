Badajoz compra otros 7 autobuses urbanos eléctricos, que se suman a los estrenados la semana pasada

Badajoz sigue incorporando autobuses urbanos 100% eléctricos a su flota. La semana pasada estrenó siete nuevos vehículos de 8 metros y este jueves, el ayuntamiento acaba de iniciar el proceso de compra de otros 7 autobuses más y sus respectivos cargadores, con una inversión total de 4,6 millones de euros, de la que el 85% procede de fondos europeos a través de la estrategia Edil.

Es el mismo proceder que en las anteriores renovaciones de la flota: el ayuntamiento compra los vehículos para acogerse a ayudas europeas y se los cede a la empresa concesionaria del servicio municipal, Tubasa.

A diferencia de los últimos, estos nuevos autobuses tendrán 12 metros. Se destinarán por tanto a cubrir las líneas con mayor demanda. Según figura en el pliego de condiciones para la compra, deberán tener capacidad para 65 pasajeros, con un mínimo de 30 asientos, además de dos espacios para sillas de ruedas y 4 butacas para personas con movilidad reducida. Estos nuevos vehículos sustituirán a otros tantos de gasoil

Los siete que se incorporaron la semana pasada -y que se encargaron muchos meses antes- han sustituido a otros de mayor tamaño, también eléctricos, que funciona a su vez en las rutas largas y de mayor afluencia. Esta renovación ha permitido retirar del uso cotidiano otros de gasoil, que permanecen para servicios extraordinarios o refuerzos operativos, como al campus universitario o en grandes aglomeraciones como la Feria de San Juan.

Casi el 90% de la flota

En la actualidad, la flota de Tubasa en Badajoz está compuesta por 52 vehículos, de los que 39 son eléctricos (incluidos los siete nuevos). Representan el 75%. Cuando se incorporen los siete que ahora se han encargado, serán 46 eléctricos: casi el 90% de la flota.

Los siete anteriores son de la marca Karsan, que lleva varios años rodando por las calles de Badajoz y sus poblados, entre otras las del Casco Antiguo.

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Durante su presentación, que tuvo lugar en la plaza Alta, el alcalde, Ignacio Gragera, insistió en el interés de que la flota sea en su totalidad eléctrica. Así, en ese momento recordó que se completará con los fondos Edil en los próximos dos años, que permitirían sustituir los vehículos de gasoil, más contaminantes y ruidosos. Se refería a estos siete autobuses cuya compra acaba de salir a licitación. Gragera dijo que la previsión es que el próximo año se incorporen.