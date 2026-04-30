'La luz de Invierno', de Francisco de Paz Tante, gana el Premio Nacional de Relatos Cortos de Badajoz

El Premio Nacional de Relatos Cortos de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ya tiene ganador. El relato ‘La luz de Invierno’, del escritor toledano Francisco de Paz Tante, presentada bajo el seudónimo Guadayerbas, ha sido elegido como el mejor tras la reunión del jurado del certamen.

En nota de prensa, la organización transmite la enhorabuena al ganador y su agradecimiento a todas las personas que han participado en la convocatoria del certamen, financiado por Fundación CB.

Sobre el ganador

Natural de Albarreal de Tajo, Francisco de Paz Tante es escritor y catedrático de enseñanza secundaria. Obtuvo el Premio Cáceres de Novela Corta, en 2002, con Las cigüeñas de Yenné, publicada por la Institución Cultural el Brocense; el de Novela de Ciudad Real, en 2007, con Cielos de Samarcanda, publicada por la editorial Autores Premiados; además del Premio de Novela Corta de la Diputación de Córdoba, en su edición de 2011.

Noticias relacionadas

Ha sido también finalista, entre otros, en el premio de novela Fernando Lara, de la editorial Planeta; en el Alfonso VIII, de Cuenca; en el Felipe Trigo, de Villanueva de la Serena; en el de novela de Badajoz; o en el de novela corta de Barbastro. Además, ha conseguido más de cincuenta premios y reconocimientos literarios en distintos certámenes de cuentos y relatos breves.