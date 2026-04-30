Derecho
CSIF logra que un funcionario de prisiones de Badajoz cobre 1.324 euros por la reclasificación de su puesto
En la sentencia se reconoce el derecho del trabajador a percibir las cantidades pendientes vinculadas a la subida del nivel de complemento de destino
CSIF ha conseguido una sentencia favorable para un funcionario del Centro Penitenciario de Badajoz, al que se le reconocen los derechos legales, administrativos y económicos derivados de la reclasificación de su puesto.
En concreto, la sentencia obliga a la Administración Penitenciaria a abonarle 1.324,32 euros, más los intereses legales correspondientes, por un periodo que abarca desde diciembre de 2019 hasta septiembre de 2023, según ha informado el sindicato en nota de prensa.
La resolución ha sido dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, mediante sentencia de fecha 12 de marzo de 2026. En ella se reconoce el derecho del trabajador a percibir las cantidades pendientes vinculadas a la subida del nivel de complemento de destino.
De este modo, la Administración Penitenciaria deberá pagar al funcionario los 1.324,32 euros reconocidos en la sentencia, además de los intereses legales generados desde el 14 de marzo de 2022 y hasta el día en que se produzca el abono o la ejecución de la resolución judicial.
Tras este fallo, los servicios jurídicos de CSIF han animado a todos los afiliados que se hayan visto afectados por esta falta de reclasificación en su puesto de complemento de destino a ponerse en contacto con los delegados del sindicato para estudiar posibles reclamaciones similares.
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