Luis Costillo revive en Badajoz gracias a una exposición que reúne 40 obras privadas

El artista Luis Costillo (1956-2019) vuelve a ser protagonista de una exposición en Badajoz, la ciudad que lo acogió durante gran parte de su vida y lo hace con la muestra 'Costillo en privadas'. Se trata de una oportunidad de ver más de 40 piezas realizadas entre 1976 y 2018 por este artista.

El Museo Luis de Morales acoge desde este jueves esta exposición y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de mayo.

Exposición de "objetos de compañía"

La muestra reúne piezas de Costillo que proceden exclusivamente de colecciones particulares, muchas de ellas no se han podido ver por el público desde hace años. Lo han diseñado de esta forma para evitar acudir al formato habitual de las retroespectivas institucionales, como si de una ocasión excepcional se tratara.

Más allá de un posible ejercicio de catalogación, "la exposición se plantea como una auténtica arqueología afectiva", afirman desde el Ayuntamiento de Badajoz. Las obras que se enseñan han formado parte de espacios particulares, íntimos, "formando parte de la vida cotidiana de sus propietarios". Muchos lo consideran como "objetos de compañía" que invitan a una mirada lenta, cercana y sostenida.

Obras privadas

En este contexto, la obra de Luis Costillo se muestra, "no solo como producción estética, sino como refugio y trinchera, como territorio de pensamiento y resistencia".

Las piezas expuestas permiten redescubrir el lenguaje de Costillo. La procedencia privada de estas obras subraya la vocación de "diálogo directo que siempre caracterizó su trabajo".

Cada pieza contiene el rastro de un artista que fue, ante todo, "un pensador visual incansable". La muestra ha sido posible gracias a la generosidad de los coleccionistas, que han permitido que estas obras salgan temporalmente de sus hogares para volver a dialogar con el público.

Luis Costillo

Luis Costillo nació en Rosal de la Frontera (Huelva) en 1956. En 1975 cursó estudios de Grabado y Serigrafía en Madrid. Posteriormente, profundizó en el arte del grabado en la Escuela de Bellas Artes de Perugia (Italia). De 1980 a 1984 realizó estudios de diseño gráfico en la Escuela de Artes y Oficios de Granada durante su etapa matriculado en Filosofía. Se afincó en Badajoz en donde falleció en 2019.

Desde que comenzó a crear intercaló la pintura, la estampación, la escultura, el cartelismo y el diseño gráfico. Fue un creador multidisciplinar que trabajó en la investigación y la permanente evolución consiguiendo que sus exposiciones no se parecieran una a otra, ni en la temática, ni en la técnica utilizada.

Dos años después de su fallecimiento sus hermanas y herederas constituyen su Fundación con la intención de preservar la unidad de su legado, promover su difusión y conocimiento, y facilitar la toma de decisiones al respecto.

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Desde el ayuntamiento invitan a disfrutar de esta ocasión única que supone "un necesario reencuentro con el universo" de uno de los artistas "más inclasificables y lúcidos de su generación".