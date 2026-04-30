Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)

Una mujer ha resultado herida tras salirse el coche en el que circulaba por la carretera de La Corte, la BA-022, cerca de la pedanía de Alvarado (Badajoz). El siniestro ha ocurrido pasadas las 13.00 horas y ha resultado herida leve.

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía internándose en un olivar. Durante varios metros se ha adentrado en este terreno hasta que ha impactado contra uno de los árboles. Tras este choque ha quedado atrapada en el interior del habitáculo del turismo lo que ha requerido la intervención de efectivos del Parque de Bomberos de Badajoz.

Salida de vía con vuelco

El centro de emergencias 112 Extremadura ha recibido una llamada a las 13.13 horas en la que alertaban de "una salida de vía con vuelco de un vehículo". Asimismo, indicaban que "una ocupante estaba atrapada" en el punto kilométrico 12,5 de la BA-022.

En ese momento, desde el mencionado centro activaron los efectivos necesarios para atender a este aviso: sanitarios, Guardia Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz.

Estado en el que ha quedado el vehículo accidentado en la carretera de La Corte a la altura de Alvarado (Badajoz). / Cedida

"Más de 100 metros" recorridos

Cuando llegaron al lugar de los hechos observaron cómo el vehículo se había internado, según ha explicado el sargento de bomberos, Paco Flores, "más de 100 metros" dentro de esta explotación agrícola. El suceso ha sido impactante por este aspecto, pero también por los árboles dañados en el mismo. Los ejemplares de olivos que están sembrados en la misma son de dimensiones pequeñas y, según asevera el jefe de guardia del parque pacense, "ha podido arrancar más de 50 olivos pequeños".

Hasta el lugar se desplazaron cinco agentes: "Dos camiones autobomba y el vehículo de mando". Todo para atender lo que esperaban como un accidente grave. "Pensábamos que la mujer accidentada iba a estar en peores condiciones", confiesa Flores.

"El cinturón le ha salvado la vida"

Cuando han llegado al coche han apreciado que "estaba muy deteriorado por fuera", pero "el habitáculo intacto". Esto ha favorecido que no tuvieran que excarcelar a la afectada, sino que han podido sacarla por la puerta del piloto.

Esta mujer viajaba sola en el coche en dirección a Badajoz y lo hacía con un elemento de seguridad que ha sido clave: "El cinturón le ha salvado la vida", afirma con rotundidad Paco Flores. Así, señala que en el caso de no haberlo usado las consecuencias hubieran sido mucho peores.

Policontusiones

Durante más de media hora los efectivos de bomberos, de la benemérita y los sanitarios del centro de salud de Talavera la Real han trabajado para atender a la mujer y asegurar la zona.

La víctima de este aparatoso siniestro ha sufrido heridas leves que, según indica el 112 Extremadura, son a causa de las policontusiones. Los servicios sanitarios han determinado la necesidad de evacuar a la mujer al Hospital Universitario de Badajoz para completar su exploración.

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Cabe recordar que esta vía que une Badajoz con Corte de Peleas y en la que se encuentran la urbanización de Tres Arroyos y la pedanía de Alvarado suele soportar un gran volumen de tráfico.