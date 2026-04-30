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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, custodiados por la Guardia Civil.

Los dos detenidos por el asesinato de Francisca Cadenas, custodiados por la Guardia Civil. / Europa Press

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El juez cita a declarar a los hermanos y la cuñada de los asesinos de Francisca Cadenas

Varios testigos han declarado que los familiares de Julián y Manuel González acudieron con frecuencia a su casa los días posteriores al asesinato. Podrán explicar si vieron algo extraño en la vivienda en las mismas fechas en que varios vecinos han contado que escucharon allí "ruidos de martillo y cincel"

"Nunca dejé de soñar con una vida digna": Cáritas Mérida-Badajoz impulsa la inserción laboral de 81 personas

Supone el 16,3% de los 496 participantes en su Programa de Promoción y Empleo

Alejandro Ruiz, único superviviente de la matanza de Atocha, en Badajoz: "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia"

Ha presentado su libro 'Violencia, Compasión y Memoria' en el Hospital Centro Vivo con el objetivo de compartir sus vivencias y analizar la memoria democrática

Los presupuestos de 2026, primer encargo del nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura

El presupuesto de 2026 incluirá rebajas fiscales pactadas con Vox como la reducción progresiva del IRPF y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

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El Día de las Madres

Quienes aún las tenéis cerca, abrazadlas, dadles besos de felicidades, acompañadlas al cine o al teatro, a un concierto de grupos que ni conoces, pero que les hace bailar música de los 80 y luego subes sus vídeos y se hacen virales

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