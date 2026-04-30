Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Varios testigos han declarado que los familiares de Julián y Manuel González acudieron con frecuencia a su casa los días posteriores al asesinato. Podrán explicar si vieron algo extraño en la vivienda en las mismas fechas en que varios vecinos han contado que escucharon allí "ruidos de martillo y cincel"

Supone el 16,3% de los 496 participantes en su Programa de Promoción y Empleo

Ha presentado su libro 'Violencia, Compasión y Memoria' en el Hospital Centro Vivo con el objetivo de compartir sus vivencias y analizar la memoria democrática

El presupuesto de 2026 incluirá rebajas fiscales pactadas con Vox como la reducción progresiva del IRPF y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

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Quienes aún las tenéis cerca, abrazadlas, dadles besos de felicidades, acompañadlas al cine o al teatro, a un concierto de grupos que ni conoces, pero que les hace bailar música de los 80 y luego subes sus vídeos y se hacen virales