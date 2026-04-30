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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El juez cita a declarar a los hermanos y la cuñada de los asesinos de Francisca Cadenas
Varios testigos han declarado que los familiares de Julián y Manuel González acudieron con frecuencia a su casa los días posteriores al asesinato. Podrán explicar si vieron algo extraño en la vivienda en las mismas fechas en que varios vecinos han contado que escucharon allí "ruidos de martillo y cincel"
"Nunca dejé de soñar con una vida digna": Cáritas Mérida-Badajoz impulsa la inserción laboral de 81 personas
Supone el 16,3% de los 496 participantes en su Programa de Promoción y Empleo
Alejandro Ruiz, único superviviente de la matanza de Atocha, en Badajoz: "La compasión es imprescindible para eliminar la violencia"
Ha presentado su libro 'Violencia, Compasión y Memoria' en el Hospital Centro Vivo con el objetivo de compartir sus vivencias y analizar la memoria democrática
Los presupuestos de 2026, primer encargo del nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura
El presupuesto de 2026 incluirá rebajas fiscales pactadas con Vox como la reducción progresiva del IRPF y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
El Día de las Madres
Quienes aún las tenéis cerca, abrazadlas, dadles besos de felicidades, acompañadlas al cine o al teatro, a un concierto de grupos que ni conoces, pero que les hace bailar música de los 80 y luego subes sus vídeos y se hacen virales
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- El delegado del Gobierno sobre el último tiroteo en Badajoz: 'Con lo que tenemos hemos resuelto gran parte de lo sucedido
- Badajoz se prepara para viajar al Imperio Romano con 'Roma: Combates Prohibidos'
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz