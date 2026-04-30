Por toda la provincia
Oferta de empleo en Badajoz: se buscan 120 peones agrícolas para la campaña de fruta
Las tareas incluyen poda de frutales, recogida de fruta, llenado de cajas, transporte interno del producto, apoyo en carga y descarga y mantenimiento del orden en la zona de trabajo
La campaña agrícola arranca con fuerza en la provincia de Badajoz y Adecco ha lanzado una oferta de empleo para cubrir 120 puestos de peón/a agrícola en distintas fincas repartidas por varias comarcas pacenses.
La empresa selecciona personal para tareas clave de la campaña, como poda de frutales, recogida de fruta, llenado de cajas, transporte interno del producto, apoyo en carga y descarga y mantenimiento del orden en la zona de trabajo.
Numerosas provincias
La oferta se extiende por numerosas zonas de la provincia, entre ellas Don Benito, Villanueva de la Serena, Medellín, Santa Amalia, Guareña, Olivenza, Valverde de Leganés, Almendralejo, Aceuchal, Villafranca de los Barros, Montijo, Lobón, Puebla de la Calzada, Mérida, Calamonte, Arroyo de San Serván, Herrera del Duque y Puebla de Alcocer.
Entre los requisitos, se valorará experiencia previa en entresaque, aclareo, poda y recogida de frutal de hueso, aunque también se buscan personas trabajadoras, responsables y con buena actitud para trabajar en equipo. Es necesario contar con vehículo propio para desplazarse hasta el centro de trabajo.
Distintos tipos de contratos
La oferta incluye contratos para toda la campaña, jornada completa, incorporación inmediata, salario según convenio y estabilidad durante el periodo de trabajo.
Una oportunidad laboral importante para quienes buscan empleo en el sector agrícola en Badajoz y quieren incorporarse de forma inmediata a una campaña con alta demanda de personal.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta a través de este enlace, donde está publicada la vacante, consultando los requisitos y completando su candidatura online
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Estaba al borde de la muerte, se estaba desangrando': un agente de Guardia Civil de Badajoz evita una tragedia tras un accidente de moto
- El delegado del Gobierno sobre el último tiroteo en Badajoz: 'Con lo que tenemos hemos resuelto gran parte de lo sucedido
- Badajoz se prepara para viajar al Imperio Romano con 'Roma: Combates Prohibidos'
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz