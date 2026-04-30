Oferta de empleo en Badajoz: se buscan 120 peones agrícolas para la campaña de fruta

La campaña agrícola arranca con fuerza en la provincia de Badajoz y Adecco ha lanzado una oferta de empleo para cubrir 120 puestos de peón/a agrícola en distintas fincas repartidas por varias comarcas pacenses.

La empresa selecciona personal para tareas clave de la campaña, como poda de frutales, recogida de fruta, llenado de cajas, transporte interno del producto, apoyo en carga y descarga y mantenimiento del orden en la zona de trabajo.

Numerosas provincias

La oferta se extiende por numerosas zonas de la provincia, entre ellas Don Benito, Villanueva de la Serena, Medellín, Santa Amalia, Guareña, Olivenza, Valverde de Leganés, Almendralejo, Aceuchal, Villafranca de los Barros, Montijo, Lobón, Puebla de la Calzada, Mérida, Calamonte, Arroyo de San Serván, Herrera del Duque y Puebla de Alcocer.

Entre los requisitos, se valorará experiencia previa en entresaque, aclareo, poda y recogida de frutal de hueso, aunque también se buscan personas trabajadoras, responsables y con buena actitud para trabajar en equipo. Es necesario contar con vehículo propio para desplazarse hasta el centro de trabajo.

Distintos tipos de contratos

La oferta incluye contratos para toda la campaña, jornada completa, incorporación inmediata, salario según convenio y estabilidad durante el periodo de trabajo.

Una oportunidad laboral importante para quienes buscan empleo en el sector agrícola en Badajoz y quieren incorporarse de forma inmediata a una campaña con alta demanda de personal.

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Las personas interesadas pueden inscribirse en la oferta a través de este enlace, donde está publicada la vacante, consultando los requisitos y completando su candidatura online