Música
Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
Los grupos gallegos Panorama y París de Noia actuarán en dos escenarios y alternarán sus actuaciones
El concierto será el 20 de agosto desde las 21.00 hasta las 3.00 de la madrugada
"Es el mayor espectáculo del verano". Estas han sido las palabras que, según los organizadores, describen el espectáculo 'Gran Duelo de Orquestas', que tendrá lugar en el auditorio del recinto ferial de Badajoz el 20 de agosto. Las orquestas gallegas Panorama y París de Noia actuarán en dos escenarios diferentes frente a frente desde las 21.00 horas hasta las 3.00 horas de la madrugada.
Actuarán más de 50 artistas en directo entre las dos orquestas, músicos que, en ocasiones, se unirán a tocar en un escenario de manera simultánea, temas del género pop y rock del panorama nacional. Las entradas de este show veraniego ya están a la venta de manera anticipada y pueden ser compradas vía online por un precio de 20 euros. El día del espectáculo habrá entradas en taquilla por 30 euros.
En el acto de presentación han estado el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca; los promotores del espectáculo, Javier Pardo y Abraham Serradilla, e integrantes de las orquestas París de Noia y Panorama, José Antonio Blas y Diego Moreira, respectivamente. Casablanca ha explicado que este espectáculo es "único", ya que nunca se ha realizado con anterioridad en Badajoz. "Las dos orquestas actuarán simultáneamente, alternándose y recreando un gran duelo musical y visual", ha declarado.
Show de efectos y pantallas
Abraham Serradilla, promotor de 'Gran Duelo de Orquestas' ha expresado que este show dispone de una "megainfraestructura". "Son los escenarios móviles en gira más grandes de España", ha revelado.
Por su parte, Javier Pardo ha aclarado el formato de este espectáculo: "Cada orquesta tocará durante una hora y media. Es decir, se irán alternando". Además ha avanzado que habrá "sorpresas entre cada recital".
Temas con toque personal
El director artístico de París de Noia, José Antonio Blas Piñón, ha comentado que el espectáculo de su orquesta, que tendrá 21 músicos en el escenario, es "visual y enérgico". "Habrá alguna que otra sorpresa ya que hacemos un 'guiño' a todos los estilos musicales, nos basamos en la actualidad con pinceladas y detalles personales", ha detallado.
De la orquesta Panorama, Diego Moreira, su cantante, ha especificado que interpretarán música "de la actualidad y de todos los tiempos". En cuanto a la puesta en escena, habrá novedades: "Tendremos realización en vivo en nuestro escenario, con cámaras que interactuarán y pondrán la imagen en pantalla", ha descrito.
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