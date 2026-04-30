Pillan a dos conductores sin puntos y a otro con el carné retirado circulando por Talavera la Real (Badajoz)

La Policía Local de Talavera la Real (Badajoz) ha puesto a disposición judicial a tres conductores como presuntos autores de delitos contra la Seguridad del Tráfico. En concreto, dos de ellos por conducir vehículos a motor habiendo perdido la totalidad de los puntos legalmente asignados, y el otro por circular un vehículo a motor habiendo sido privado del permiso de conducir por decisión judicial.

Los dos primeros hechos se produjeron hace unas semanas, cuando agentes de la Policía Local realizaban labores de vigilancia del tráfico en distintas vías de la localidad. En ese momento, uno de los conductores fue interceptado conduciendo un turismo y se comprobó que había sido privado de su permiso de conducir por la autoridad judicial durante ocho meses, resolución que había desobedecido.

El otro hombre, también cuando conducía un turismo, fue interceptado por los agentes, que constataron que poseía una pérdida de vigencia del permiso de conducir desde mediados del año 2025, tras haber perdido la totalidad de los puntos legalmente asignados.

El tercer hecho se produjo ayer

Por otro lado, el último de los hechos ocurrió sobre las 10.00 horas de este pasado miércoles, día 29, en la avenida de Extremadura de la localidad pacense, cuando una patrulla de la Policía Local que se encontraba realizando funciones propias de su cargo, encaminadas a la vigilancia del tráfico en la localidad, procedió a dar el alto preceptivo y reglamentario al conductor de un turismo.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes pudieron constatar que poseía una pérdida de vigencia del permiso de conducir desde el año 2019, tras haber perdido la totalidad de los puntos legalmente asignados, informa en nota de prensa la Policía Local de Talavera la Real.

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De este modo, los tres hombres fueron trasladados a dependencias de la Policía Local, donde se instruyeron las diligencias policiales oportunas, como presuntos autores de un delito contra la seguridad del tráfico cada uno de ellos, diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de los de Badajoz.