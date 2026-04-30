"Nunca dejé de soñar con una vida digna": Cáritas Mérida-Badajoz impulsa la inserción laboral de 81 personas

Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz logró insertar laboralmente en 2025 a 81 personas en situación o riesgo de exclusión social, el 16,3% de los 496 participantes en su Programa de Promoción y Empleo. La entidad ha hecho balance de estos datos con motivo del Día Internacional del Trabajo, subrayando el papel del empleo digno como herramienta clave para la integración social.

La exclusión social, detalla Cáritas, afecta todavía al 17,4% de la población extremeña, según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura 2025 de la Fundación Foessa. En este contexto, Cáritas ha desarrollado itinerarios integrales de inserción sociolaboral basados en la orientación, la formación y la intermediación con empresas.

Uno de esos rostros es el de Luis, quien llegó al programa tras más de un año en desempleo y sin derecho a prestación. Su paso por el curso de Actividades Auxiliares de Almacén y Venta le abrió una nueva oportunidad laboral que hoy le ha llevado a Valencia, donde trabaja como encargado de almacén. "Estuve mucho tiempo parado, pero nunca dejé de soñar con tener una vida digna y desde Cáritas me dieron ese impulso que necesitaba", afirma.

Orientación laboral y acciones formativas

Durante el pasado año, 395 personas recibieron orientación laboral para identificar sus necesidades y mejorar sus herramientas de acceso al trabajo. Además, 79 personas participaron en acciones formativas orientadas a reforzar sus competencias personales y profesionales, mientras que 212 fueron acompañadas mediante acciones de intermediación laboral con empresas.

La directora del programa de empleo de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Cristina Gómez, destaca que la entidad trabaja "para que todas las personas tengan la oportunidad de acceder a un empleo digno". En este sentido, señala que el acompañamiento sociolaboral permite fortalecer competencias y habilidades para que las personas puedan enfrentarse "en igualdad de condiciones a un mercado laboral cada vez más exigente".

La mayoría son mujeres

El perfil de las personas atendidas refleja la complejidad de las situaciones de exclusión. Más de la mitad son mujeres, el 54%, frente al 46% de hombres, y la mayoría tiene entre 36 y 65 años. Cáritas también señala un incremento del 10% de personas migrantes respecto al año anterior, un colectivo que, según Gómez, afronta una doble barrera: la del origen y la derivada de su situación administrativa.

La colaboración con el tejido empresarial continúa siendo fundamental para generar oportunidades reales. En 2025, 65 nuevas empresas se sumaron al trabajo de Cáritas, facilitando prácticas no laborales, ofertas de empleo y sinergias dirigidas a favorecer la inserción de personas en situación de vulnerabilidad.

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Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz agradece el apoyo de las entidades que hacen posible el Programa de Empleo, entre ellas el Fondo Social Europeo, la Junta de Extremadura, distintos ministerios, el programa Incorpora de la Fundación la Caixa, Cáritas Española y otras entidades privadas comprometidas con una sociedad más justa e inclusiva.