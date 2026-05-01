Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto

Badajoz inicia una transformación clave que promete cambiar para siempre la forma en la que se mueven las mercancías dentro de la ciudad. El Ayuntamiento de Badajoz ha firmado un acuerdo con la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) para diseñar un nuevo modelo de distribución urbana más eficiente, sostenible y preparado para los retos actuales.

El convenio, rubricado entre el consistorio y AECOC, supone un paso decisivo hacia una ciudad más ordenada, con menos congestión y mejor convivencia entre vecinos, comercios y transportistas, según han explicado desde el ayuntamiento pacense este jueves. La iniciativa forma parte de la estrategia Smart Distribution, que ya se está implantando en varias ciudades españolas.

"Mayor y mejor gestión de los espacios"

Tras la firma del convenio, el alcalde pacense, Ignacio gragera, ha destacado la importancia de apoyarse en la experiencia del sector privado para afrontar este desafío: "Es necesario hacer un análisis en profundidad de la distribución urbana de mercancía en la ciudad de Badajoz y es absolutamente obligatorio contar con el sector privado, con su experiencia y conocimiento acumulado".

Gragera ha subrayado, además, el impacto positivo que tendrá este proyecto en el día a día de la ciudad: "Con este trabajo y esfuerzo vamos a conseguir una mayor y mejor gestión de los espacios y, por tanto, una mayor fluidez tanto para los residentes como para los visitantes y los profesionales del sector".

Las medidas concretas

El plan contempla medidas concretas que buscan modernizar la logística urbana, como la flexibilización de horarios de reparto, la digitalización de las zonas de carga y descarga, la implantación de taquillas inteligentes para recogida de pedidos o la introducción progresiva de vehículos sostenibles en áreas sensibles.

En este sentido, María Tena ha puesto en valor el compromiso institucional del consistorio: "Es un proyecto ambicioso que demuestra el firme compromiso del ayuntamiento en contar con el sector privado para tomar las mejores decisiones para la ciudad, siempre teniendo al ciudadano en el centro".

Además, Tena ha destacado la posición estratégica de la ciudad como un factor determinante: su cercanía con Portugal y su papel como núcleo comercial la convierten en un punto clave para innovar en logística urbana y anticiparse al crecimiento del comercio electrónico.

Pasos a seguir: Detectar puntos críticos y diseñar un plan de acción

Como siguiente paso, ambas entidades crearán un equipo de trabajo conjunto que analizará la situación actual de la ciudad, detectará puntos críticos y diseñará un plan de acción con medidas concretas y evaluables. El objetivo es claro: lograr una distribución más ordenada, reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema.

Con este acuerdo, Badajoz se suma a una red creciente de ciudades que ya están redefiniendo su modelo logístico. La apuesta no es menor: se trata de transformar uno de los grandes retos urbanos del presente en una oportunidad para construir una ciudad más moderna, sostenible y preparada para el futuro.