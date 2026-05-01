Tres años después de su rehabilitación
El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público
El proyecto de musealización para convertirlo en un centro de interpretación ya está listo y solo está pendiente de licitarse
Tras años después de que el hornabeque del puente de Palmas se rehabilitara para convertirlo en centro de interpretación, parece que su musealización y apertura al público está más cerca. Según el Ayuntamiento de Badajoz, pese al tiempo que ha pasado, estos planes nunca se han descartado y el expediente para dotar de contenido sus salas está en Contratación, pendiente solo de salir a licitación. Fuentes municipales no concretaron si se mantiene la inversión prevista, incluida en el Plan de Impulso de 2022, que recogía una partida de 60.500 euros para esta actuación.
Las obras para rehabilitar el hornabeque por tercera vez -en dos ocasiones anteriores lo había hecho la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)- comenzaron a finales de 2022 y se prolongaron hasta el otoño de 2023. Se invirtieron 178.000 euros y los trabajos consistieron en recuperar las salas interiores, que no tenían uso, y reparar los morteros de cal del cuerpo de guardia y la plaza de armas, que estaban levantados.
La idea es que las dependencias del cuerpo de guardia, con unos 70 metros cuadrados distribuidos en tres salas, se conviertan en un centro de interpretación, en el que se recreará y explicará el papel que jugó esta construcción en la defensa de la ciudad. La intención del ayuntamiento cuando presentó el proyecto era que fuese muy similar al centro de interpretación del Fuerte de San Cristóbal.
Entonces, se anunció que incluiría una escenografía de un cuerpo de guardia representado por maniquíes para explicar qué es un hornabeque; un polvorín de la época para divulgar el papel de defensa adelantada que jugó este recinto frente a Badajoz; y otra recreación del punto de control de mercancías y pago de derechos de paso, para mostrar la relación de este elemento defensivo con el puente de Palmas «como puerta de la ciudad».
Además, se preveía instalar vitrinas con facsímiles de documentos, planos, gráficas y pantallas táctiles.
Cuando concluya su musealización, el hornabeque del puente de Palmas se incorporará al circuito de monumentos abiertos de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico.
Intervenciones anteriores
El hornabeque del puente de Palmas, construido en el siglo XVII, fue rehabilitado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) dentro de las obras de adecuación de las márgenes del río en el 2012. Con esta actuación recuperó el aspecto original que presentaba a mediados del siglo XVIII, cuando sufrió las últimas modificaciones. El organismo de cuenca tuvo que volver a intervenir en este elemento defensivo en el 2017 a causa de las humedades que presentaba la fortificación, impermeabilizando las cubiertas de las dependencias del cuerpo de guardia y mejorando el drenaje del entorno para tratar de evitar las filtraciones, debidas ala cercanía de río y también causadas por la lluvia. Los problemas de humedades persisten.
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