El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público

Tras años después de que el hornabeque del puente de Palmas se rehabilitara para convertirlo en centro de interpretación, parece que su musealización y apertura al público está más cerca. Según el Ayuntamiento de Badajoz, pese al tiempo que ha pasado, estos planes nunca se han descartado y el expediente para dotar de contenido sus salas está en Contratación, pendiente solo de salir a licitación. Fuentes municipales no concretaron si se mantiene la inversión prevista, incluida en el Plan de Impulso de 2022, que recogía una partida de 60.500 euros para esta actuación.

Las obras para rehabilitar el hornabeque por tercera vez -en dos ocasiones anteriores lo había hecho la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)- comenzaron a finales de 2022 y se prolongaron hasta el otoño de 2023. Se invirtieron 178.000 euros y los trabajos consistieron en recuperar las salas interiores, que no tenían uso, y reparar los morteros de cal del cuerpo de guardia y la plaza de armas, que estaban levantados.

El cuerpo de guardia cuenta con varias salas, que albergarán el centro de interpretación. / Jota Granado

La idea es que las dependencias del cuerpo de guardia, con unos 70 metros cuadrados distribuidos en tres salas, se conviertan en un centro de interpretación, en el que se recreará y explicará el papel que jugó esta construcción en la defensa de la ciudad. La intención del ayuntamiento cuando presentó el proyecto era que fuese muy similar al centro de interpretación del Fuerte de San Cristóbal.

Entonces, se anunció que incluiría una escenografía de un cuerpo de guardia representado por maniquíes para explicar qué es un hornabeque; un polvorín de la época para divulgar el papel de defensa adelantada que jugó este recinto frente a Badajoz; y otra recreación del punto de control de mercancías y pago de derechos de paso, para mostrar la relación de este elemento defensivo con el puente de Palmas «como puerta de la ciudad».

Además, se preveía instalar vitrinas con facsímiles de documentos, planos, gráficas y pantallas táctiles.

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Cuando concluya su musealización, el hornabeque del puente de Palmas se incorporará al circuito de monumentos abiertos de la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico.