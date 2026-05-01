Manifestación del Primero de Mayo en Badajoz: el sindicalismo "combativo" se reivindica

Por segundo año consecutivo, los sindicatos 25 de Marzo y CNT se han 'descolgado' de la manifestación oficial del Primero de Mayo en Mérida y han vuelto a marchar por las calles de Badajoz para reivindicar un sindicalismo con un "espíritu combativo y de lucha" en el Día Internacional del Trabajo.

Bajo el lema 'Ni guerra entre los pueblos ni paz entre las clases', cerca de 200 personas han salido de la plaza de Santiago Arolo de San Roque camino de la plaza de España, donde ha terminado el acto y han intervenido representantes de los colectivos que han respaldado esta convocatoria, como la Plataforma de Pensionistas y Badajoz por Palestina.

Los manifestantes que han participado en el acto por el Primero de Mayor en Badajoz, durante su recorrido. / Diego Rubio Paredes

El recorrido, por la avenida Ricardo Carapeto, Ronda del Pilar, Plaza Dragones Hernán Cortés, Pedro de Valdivia y la calle del Obispo, ha transcurrido sin incidentes. Un amplio despliegue de las policías Nacional y Local ha acompañado a los manifestantes durante todo el itinerario, en el que se han escuchado consignas a favor de la sanidad pública, contra la guerra y la precariedad laboral y a favor de la lucha de la clase obrera.

Una de las participantes en la marcha con un cartel con mensaje. / Diego Rubio Paredes

"Hay que romper la inercia con la falta de movilización social y con una política de paz social un tanto triunfalista, que no tiene en cuenta la precariedad que sigue sufriendo la clase trabajadora", ha reclamado Carlos Sagüillo, del sindicato 25 de Marzo. En este sentido, se ha referido a la situación de los "salarios reales", porque, pese a la subida del salario mínimo, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo a consecuencia de convenios "muy negativos", como el del campo, la criminalización de las bajas o la imposibilidad de acceder a una vivienda que padecen muchas familias.

"Queremos un sindicalismo que recupere el piquete, la asamblea y la huelga y no solo la negociación, aunque también sea importante" Carlos Sagüillo, sindicato 25 de Marzo

"En momentos donde se plantean discursos que intentan enfrentar a los últimos con los penúltimos, o viceversa, y frente al odio y las prioridades nacionales, creemos que la unidad y la movilización de la clase trabajadora para ganar derechos y libertades sin exclusiones es el camino", ha afirmado Sagüillo. Por ello, aunque mostrando su respeto al resto de fuerzas sindicales, ha defendido la necesidad de impulsar un sindicalismo que llegue a los sectores más precarios, como la hostelería, el campo o el telemarketing -con miles de trabajadores en Badajoz, ha recordado- y con un perfil sociopolítico "más crítico" con el sistema capitalista.

"Queremos un sindicalismo que recupere el piquete, la asamblea y la huelga y no solo la negociación, aunque también sea importante", ha dicho el militante del sindicato 25 de Marzo.

La protesta a su paso por la plaza de San Atón. / La Crónica

En la misma línea, Jon Álvarez, de la CNT, ha asegurado que el sindicalismo debe ser combativo y ha pedido a las fuerzas sindicales "más energía" a la hora de reivindicar movilizaciones, "por eso hacemos una manifestación separada del sindicalismo oficial, que es a la vez más institucional, y que solo van (en referencia al Primero de Mayo en Mérida) porque tienen que ir, no porque se preocupen por los trabajadores", ha criticado.

"Hay que estar organizados para hacer frente a lo que tenemos encima", ha advertido Álvarez, quien ha augurado que el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura supondrá un retroceso en políticas sociales. "Se va a demonizar a determinadas personas para tapar otras cosas. Muchas veces se meten con los inmigrantes para que nos olvidemos de los problemas del campo, de que no hay viviendas y de que las condiciones de trabajo no son buenas", ha denunciado.

Noticias relacionadas

Contra el imperialismo y la guerra

Los sindicatos convocantes también han alzado la voz en favor de la paz y contra el imperialismo y las agresiones belicistas, que están conduciendo al mundo a un "escenario catastrófico", con el pueblo palestino siendo víctima de un "genocidio" y con ciudadanos iranís inocentes muriendo por los bombardeos de Estados Unidos. "Siempre muere el pueblo y clamamos contra esta forma de estar en el mundo".