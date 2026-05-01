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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Camiones y furgones reparten mercancías en la calle Juan Carlos I de Badajoz.

Camiones y furgones reparten mercancías en la calle Juan Carlos I de Badajoz. / Santiago García Villegas

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto

El ayuntamiento y AECOC sellan una alianza estratégica para implantar un modelo más ágil, sostenible y adaptado al auge del comercio electrónico

A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa

Nuevo episodio del espacio semanal de La Crónica de Badajoz A pie de calle. En esta ocasión, la redactora Rebeca Porras recorre la plaza de las Américas

Badajoz responde al llamamiento urgente de sangre: éxito de la IX Maratón Policial con 65 donaciones en la Guardia Civil

La International Police Association impulsa una campaña solidaria ante la caída de reservas en Extremadura, donde ya se han registrado 1.100 donaciones menos en 2026

Más de 20 millones en Campo Maior: la apuesta del Grupo Nabeiro-Delta para competir en la élite mundial del café

La empresa cuenta ya con más de 4.000 empleados, de ellos cerca de 400 en España, con Badajoz como base estratégica de su actividad comercial y logística en el país

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