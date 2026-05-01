Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
El ayuntamiento y AECOC sellan una alianza estratégica para implantar un modelo más ágil, sostenible y adaptado al auge del comercio electrónico
A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa
Nuevo episodio del espacio semanal de La Crónica de Badajoz A pie de calle. En esta ocasión, la redactora Rebeca Porras recorre la plaza de las Américas
Badajoz responde al llamamiento urgente de sangre: éxito de la IX Maratón Policial con 65 donaciones en la Guardia Civil
La International Police Association impulsa una campaña solidaria ante la caída de reservas en Extremadura, donde ya se han registrado 1.100 donaciones menos en 2026
Más de 20 millones en Campo Maior: la apuesta del Grupo Nabeiro-Delta para competir en la élite mundial del café
La empresa cuenta ya con más de 4.000 empleados, de ellos cerca de 400 en España, con Badajoz como base estratégica de su actividad comercial y logística en el país
Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)
El siniestro ha ocurrido pasadas las 13.00 horas y ha resultado herida leve
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)
- Arranca en Badajoz el nuevo servicio de mantenimiento de calles con tres equipos operativos y retén permanente