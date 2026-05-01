A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa

Hoy, la redactora Rebeca Porras se ha trasladado a Valdepasillas para visitar la Plaza de las Américas, un lugar muy frecuentado en Badajoz, principalmente por familias con niños. No es una plaza monumental ni turística como otras de la ciudad, sino más bien un lugar centrado en el ocio y el paseo.

Cuenta con zonas verdes, árboles y espacios de sombra que la convierten en un sitio agradable para pasar el tiempo y hacer una pausa en cualquier momento del día. El parque infantil es el gran protagonista de la plaza, situado en el centro y ocupando buena parte del espacio, La zona de juegos es una de las más grandes de Badajoz, está equipada con columpios, toboganes y distintas estructuras para trepar. Por las tardes se pone hasta arriba de niños jugando.

El parque se construyó en torno a los años 80 y la última remodelación se estrenó en julio de 2016. Lleva coloquialmente el nombre de Parque Pituza porque aquí durante años existe una bocatería muy popular con ese nombre.

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