Patrimonio en riesgo
Amigos de Badajoz lanza un SOS por las ermitas de la alcazaba: "Si no se consolidan, se caen"
La Junta redactó un proyecto de rehabilitación hace tres años, pero el ayuntamiento no lo aceptó. Las conversaciones con la Consejería de Cultura se van a retomar para pedirle que se modifique la propuesta
«Si no se consolidan, se caen». Es el SOS que la Asociación de Badajoz lanza para que se intervenga con urgencia en las ermitas de Nuestra Señora de la Consolación y del Rosario, ambas en el interior de la alcazaba. Las persistentes e intensas lluvias de este invierno han hecho mella en el patrimonio agravando las humedades, pero en el caso de construcciones en un estado tan precario como el de las ermitas los efectos son aún peores.
«Es urgente que se consoliden, no se puede esperar a que empiece su rehabilitación», asegura el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos. Lo dice porque la recuperación de las ermitas sigue sin fecha.
Llevan más de cuatro años en la lista de patrimonio en riesgo de la Asociación Hispania Nostra y no tiene pinta de que vayan a dejar de estar en el listado en breve.
Las ermitas, según recuerda Cienfuegos, son el primer monumento que ven los turistas cuando acceden a la alcazaba por la puerta de Carros, que se topan con dos construcciones ruinosas y tapiadas. «No nos merecemos eso», lamenta el presidente de Amigos de Badajoz.
Costó años que el ayuntamiento y la Junta llegaran a un acuerdo para sacar adelante el proyecto para rehabilitarlas y convertirlas en un centro de interpretación y recepción de visitantes. Fue al final de la última legislatura del PSOE al frente del Gobierno regional. El compromiso era que la Consejería de Cultura redactase el proyecto y lo hizo, pero ni el consistorio ni los colectivos en defensa del patrimonio estuvieron de acuerdo con la propuesta. Según alegaron, no respetaba ni la estructura ni los volúmenes ni la realidad histórica. «Era un almacén para guardar herramientas con un tejado de zinc», describe Cienfuegos.
Tras la llegada del PP a la Junta, el alcalde, Ignacio Gragera, pidió a Cultura que lo revisara y modificara. La consejería parece que accedió, pero se creó el Consorcio del Casco Antiguo y, según informaron fuentes de la Junta, la intervención se derivó a esta entidad. El consorcio recogió el testigo y su gerente, Francisco Cerezo, avanzó que se iba a estudiar si la solución más viable era consolidar estas construcciones religiosas o trabajar en una intervención de mayor alcance, para lo que habría que buscar financiación.
Propuesta "adecuada y respetuosa"
De eso hace más de un año y ni lo uno ni lo otro. El Ayuntamiento de Badajoz, según fuentes municipales, mantiene «la misma posición» sobre el proyecto para rehabilitar las ermitas: «no es válido y es necesaria la redacción de una nueva propuesta que resulte adecuada y respetuosa con el entorno en el que se encuentran estos bienes patrimoniales».
En cuanto a que se haya derivado esta actuación al consorcio, el consistorio lo niega. De hecho, la intención es, una vez constituido el nuevo Gobierno regional, retomar el contacto con la Consejería de Cultura, para volver a poner sobre la mesa la revisión del proyecto de rehabilitación de las ermitas.
Para Amigos de Badajoz es al Gobierno regional al que corresponde no solo asumir el proyecto de recuperación, sino también financiarlo. Manuel Cienfuegos se queja de que hasta ahora no se haya actuado para salvaguardarlo poco que queda ya en pie de estas construcciones religiosas y cuestiona que sea el Consorcio del Casco Antiguo el que intervenga. «Ha cumplido un año y todavía no ha hecho nada; no tiene competencias. Lo del consorcio es un resbalón», lamenta.
Su historia
La ermita de Nuestra Señora de la Consolación, que bien podría haber sido una iglesia por su tamaño (unos 800 metros cuadrados) es del siglo XVI. Según los expertos, posiblemente fue edificada aprovechando lo que fue el hospital de Santa María de los Caballeros del Castillo y a partir de 1605 se convirtió en la sede la Cofradía de la Consolación, también conocida como la de los Barberos. Aún se mantiene en pie la puerta enmarcada de acceso al recinto, de clara influencia mudéjar, y se conservan parte de los muros de la nave principal y lo que fue un torreón anterior reforzado con sillares, aunque se encuentra en muy mal estado y ha perdido muchos elementos. En la zona del altar mayor aún se pueden ver restos de pinturas y nichos de enterramientos.
De la ermita del Rosario, anterior a la de Nuestra Señora de la Consolación, solo se conserva una parte de la nave y el ábside semicircular. Según la documentación conocida, albergó la sede de la Cofradía del Rosario o de los Morenos del Castillo en 1560, aunque hay expertos que apuntan que lo fue incluso antes, de 1526 a 1548.
Las dos ermitas contaron con casas para los ermitaños y hospedería, fueron devastadas durante la Guerra de la Independencia y en 1821 se utilizaron como cementerio, hasta la militarización de la alcazaba en 1846, cuando comenzaron a usarse como polvorín. Su último uso hasta su abandono total en 1965 fue como vivienda.
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)