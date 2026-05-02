Semana de la Administración Abierta
El Banco de España ofrecerá dos talleres en Badajoz para enseñar a los adultos a hablar de dinero con los niños
Ambos, de carácter gratuito, tendrán lugar el lunes 18 de mayo y el jueves 21
La sucursal del Banco de España en Badajoz enseñará a los adultos a hablar de dinero con los más pequeños en dos talleres organizados con motivo de la Semana de la Administración Abierta, que se celebrará entre el 18 y 24 de mayo.
Estos talleres estarán abiertos a niños y mayores, y tendrán lugar el lunes 18 de mayo y el jueves 21 de mayo en la sucursal pacense del Banco de España, en el que se facilitarán herramientas y trucos para empezar a acercar el dinero a los niños, como, por ejemplo, participar en la elaboración de la lista de la compra.
Y es que, según explica el Banco de España en nota de prensa, "tener conciencia del valor del dinero a edades tempranas ayuda a entender conceptos financieros muy elementales, pero fundamentales para aprender a pensar antes de gastar, planificar y fijar metas de ahorro".
También prepara a los más pequeños para que puedan asimilar "conceptos más complejos" durante la adolescencia e, incluso, ayudar a tomar decisiones financieras en el futuro.
Otros talleres
La Semana de la Administración Abierta también contará en la sucursal de Badajoz con dos talleres dedicados a la tecnología y el diseño de los billetes, que permitirán, entre otras cuestiones, aprender a comprobar fácilmente su autenticidad y buen estado, así como otros dos orientados a explicar qué hace el Banco de España; por qué lo hace; qué impacto tiene en la sociedad y cuáles son sus retos fundamentales.
En total, serán seis talleres, todos ellos de carácter gratuito, con el objetivo de "reforzar la cercanía con la sociedad y poner en valor la labor de servicio público".
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