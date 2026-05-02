Investigan en Badajoz el incendio de un coche de madrugada en Suerte de Saavedra

Un turismo estacionado en la vía pública ha ardido durante la madrugada en el barrio de Suerte de Saavedra, en Badajoz, sin que se hayan registrado daños personales.

El incendio se produjo concretamente a las 2.17 horas en la calle Vidal Lucas Cuadrado, donde el vehículo se encontraba aparcado. La alerta fue dada por un ciudadano, que avisó de la presencia de fuego.

Según la información facilitada por los bomberos, se desconoce por el momento el modelo del coche afectado. En el operativo participaron un camión autobomba urbana, el vehículo A-2 y el coche de mando M-1. La actuación permitió controlar el incendio sin que hubiera que lamentar ningún herido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer el origen del fuego. Por ahora no constan denuncias relacionadas con este suceso y tampoco han trascendido las causas del incendio, por lo que se desconoce si el vehículo pudo arder de manera accidental o por una posible acción intencionada.

El propietario no ha denunciado

Las mismas fuentes señalan que, por el momento, el propietario del vehículo no ha presentado denuncia, aunque ya se han iniciado diligencias para esclarecer cómo se produjo el incendio. En principio, el dueño del coche "no tendría problemas conocidos con nadie", por lo que, de momento, no se relaciona el suceso con ningún otro hecho. El propietario del coche ya ha sido informado de los pasos que debe seguir tras lo ocurrido.

Asimismo, se desconoce si este suceso puede guardar algún tipo de relación con el incendio registrado en Cerro de Reyes. Ese otro fuego se declaró sobre las 5.00 horas de la madrugada de este viernes en un adosado de dos plantas situado en la avenida Pablo Neruda.

De momento, las autoridades no han confirmado relación alguna entre los dos sucesos.