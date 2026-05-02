Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La Junta redactó un proyecto de rehabilitación hace tres años, pero el ayuntamiento no lo aceptó. Las conversaciones con la Consejería de Cultura se van a retomar para pedirle que se modifique la propuesta

El proyecto de musealización para convertirlo en un centro de interpretación ya está listo y solo está pendiente de licitarse

Hay sospechas de que habría sido intencionado y de que podría estar relacionado con los últimos episodios violentos que se han sucedido en Badajoz. La comisaría no ofrece detalles a la espera de que avancen las pesquisas

La pieza, que pertenecía al monumento del conquistador Hernando de Soto, ha sido encontrada por el investigador y coleccionista pacense José Ramón González

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Cerca de 200 personas, convocadas por los sindicatos CNT y 25 de Marzo, marchan bajo el lema "Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases"