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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Dos turistas miran los restos que aún quedan en pie de las ermitas del Rosario y Nuestra Señora de la Consolación.

Dos turistas miran los restos que aún quedan en pie de las ermitas del Rosario y Nuestra Señora de la Consolación. / Jota Granado

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Amigos de Badajoz lanza un SOS por las ermitas de la alcazaba: "Si no se consolidan, se caen"

La Junta redactó un proyecto de rehabilitación hace tres años, pero el ayuntamiento no lo aceptó. Las conversaciones con la Consejería de Cultura se van a retomar para pedirle que se modifique la propuesta

El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público

El proyecto de musealización para convertirlo en un centro de interpretación ya está listo y solo está pendiente de licitarse

La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz

Hay sospechas de que habría sido intencionado y de que podría estar relacionado con los últimos episodios violentos que se han sucedido en Badajoz. La comisaría no ofrece detalles a la espera de que avancen las pesquisas

Localizan en el Rastro de Madrid un bajorrelieve robado hace casi 30 años en Badajoz: estaba a la venta en internet

La pieza, que pertenecía al monumento del conquistador Hernando de Soto, ha sido encontrada por el investigador y coleccionista pacense José Ramón González

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Cerca de 200 personas, convocadas por los sindicatos CNT y 25 de Marzo, marchan bajo el lema "Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases"

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