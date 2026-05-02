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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Amigos de Badajoz lanza un SOS por las ermitas de la alcazaba: "Si no se consolidan, se caen"
La Junta redactó un proyecto de rehabilitación hace tres años, pero el ayuntamiento no lo aceptó. Las conversaciones con la Consejería de Cultura se van a retomar para pedirle que se modifique la propuesta
El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público
El proyecto de musealización para convertirlo en un centro de interpretación ya está listo y solo está pendiente de licitarse
La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
Hay sospechas de que habría sido intencionado y de que podría estar relacionado con los últimos episodios violentos que se han sucedido en Badajoz. La comisaría no ofrece detalles a la espera de que avancen las pesquisas
Localizan en el Rastro de Madrid un bajorrelieve robado hace casi 30 años en Badajoz: estaba a la venta en internet
La pieza, que pertenecía al monumento del conquistador Hernando de Soto, ha sido encontrada por el investigador y coleccionista pacense José Ramón González
Manifestación del Primero de Mayo en Badajoz: el sindicalismo "combativo" se reivindica
Cerca de 200 personas, convocadas por los sindicatos CNT y 25 de Marzo, marchan bajo el lema "Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases"
- Fallece un hombre en la A-66 a la altura de Villafranca de los Barros (Badajoz) tras un choque entre un coche y un camión
- 183 plazas: ésta es la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Badajoz de 2026
- Una mujer resulta herida grave tras ser atropellada por un autobús en Valdepasillas, Badajoz
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- El entrenamiento que arrasa en Badajoz: así es MyBarreClass, el método para tonificar glúteos, piernas y abdomen (y el alma)
- El pabellón de La Granadilla de Badajoz cambia de imagen y sustituye sus 5.046 asientos: así será su transformación
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)