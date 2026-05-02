La Romería de Bótoa echa a andar pese a la amenaza de lluvia: "Nunca nos ha frenado"

La 457 Romería de Botoa ya está en marcha. La tradicional caminata hasta la ermita de la Virgen de Botoa, copatrona de Badajoz y Reina de los Campos, ha iniciado este sábado uno de los momentos más esperados del fin de semana romero, con la participación conjunta de una decena de colectivos senderistas, deportivos y culturales.

La salida ha tenido lugar a las 9.00 horas desde Puerta de Palmas, punto de encuentro de los romeros que, un año más, han emprendido el camino hacia Botoa en un ambiente de convivencia y devoción.

La romería ha contado además con una ruta en bicicleta, que ha partido también desde Puerta de Palmas, aunque a las 11.30 horas. En ella han participado agrupaciones ciclistas como la Peña Ciclista Olé Olé, BTT 'Los Machas' y Club BTT Sancha Brava, sumando así otra forma de peregrinación.

18 kilómetros de tradición

La Asociación Amigos de Badajoz ha vuelto a reunir, por tercer año, a distintos grupos para realizar de manera conjunta este recorrido de unos 18 kilómetros hasta la ermita. En la caminata han participado el Club del Caminante Badajoz, Club Caminantes del Centro, Deportivo Militar Sancha Brava, Grupo Senderista 'Los boyicao', Grupo Caminantes Express, Reto Siempre Fuerte, Club Maratón Badajoz, Club Senderismo de Valdebótoa, Club Senderista Repechín y la propia Asociación Amigos de Badajoz.

El cielo nublado y la amenaza de lluvia han marcado el inicio de la jornada, aunque no han restado ganas a los romeros. Sin sol, pero con buena temperatura para andar, el camino se ha llenado de grupos, conversaciones y una estampa romera propia de este día.

"La temperatura es fenomenal si se mantiene así, porque luego, si hace calor, nos agobia mucho al caminar" Javier Muñoz — Socio del Club de Caminantes Sancha Brava

Uno de los más madrugadores ha sido Javier Muñoz, del Club de Caminantes Sancha Brava, quien ha destacado que la temperatura acompañaba para hacer el camino. "Ahora por la mañana, la temperatura es fenomenal si se mantiene así, porque luego, si hace calor, nos agobia mucho al caminar", ha señalado.

El grupo, que realiza paradas durante el recorrido, calcula una duración de entre cuatro y cinco horas hasta llegar a Bótoa. Para Muñoz, la jornada combina sobre todo convivencia y deporte: "Principalmente es convivencia y un poco de deporte, porque es la única forma de obligar a la gente a andar", ha contado.

Javier Muñoz, del Club de Caminantes Sancha Brava, junto a otros socios, momentos antes de salir. / Rebeca Porras

También ha participado Teresa Gil, del Club del Caminante de Badajoz, que cumple ya 22 años acudiendo a esta peregrinación. "Entré en el club hace 22 años y nunca he fallado", ha explicado. Para ella, la romería reúne "las tres cosas": convivencia, deporte y devoción a la Virgen.

Gil ha subrayado además que ni siquiera la lluvia ha impedido nunca al grupo realizar el camino. "La lluvia nunca nos ha frenado", ha asegurado. "Aunque llueva nunca hemos fallado. Hay años que ha llovido y nosotros la hemos hecho", ha destacado.

Teresa Gil, antes de emprender la marcha. / Rebeca Porras

La caminante ha explicado que, al llegar a la ermita, el primer gesto es acudir ante la Virgen. "Lo primero que hacemos es ir a dar mil gracias". Después, el grupo realiza la tradicional ofrenda floral.

"Está siendo un éxito"

Desde Amigos de Badajoz, su presidente, Manuel Cienfuegos, ha recordado la estrecha vinculación de la asociación con la Hermandad de la Virgen de Bótoa y con esta cita romera. "Para la asociación es un día especial. La tradición que tiene Amigos de Badajoz no la queremos dejar atrás; queremos seguir aumentándola cada día más", ha indicado.

Cienfuegos ha cifrado la participación de este sábado en torno a 250 romeros y ha destacado también la incorporación, desde hace dos años, de la ruta en bicicleta para quienes prefieren peregrinar sobre dos ruedas.

Manuel Cienfuegos, presidente de Amigos de Badajoz, durante la peregrinación. / Jota Granado

Por su parte, Antonio Martínez y Germán Botejara, también de la asociación, han explicado que la iniciativa conjunta comenzó hace tres años con el objetivo de aglutinar a los distintos grupos de caminantes de Badajoz. "Hasta ahora está siendo un éxito", han señalado.

Para ellos, la jornada tiene un claro componente religioso. "Esto es un día de devoción hacia la Virgen, la patrona de los campos y también patrona de Badajoz", han afirmado durante el inicio del camino.

Germán Botejara y Antonio Martínez posan en Puerta de Palmas junto a Ramón Hernández, presidente de Afaex. / Jota Granado

Llegada a la ermita y ofrenda floral

A partir de las 13.00 horas comenzarán a llegar los primeros romeros a la ermita. Minutos después, los colectivos participantes realizarán la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Botoa, uno de los actos más emotivos de la jornada.

Este año, el ramo de Amigos de Badajoz será entregado por Ramón Hernández Espino, socio de la entidad y presidente de Afaex, Asociación Alzheimer de Extremadura, como reconocimiento a su labor y con el deseo de que la Virgen continúe dándole fuerzas

Entrega del ramo a la Virgen de Bótoa por parte de la Asociación de Caminantes y Amigos de Badajoz. / Cedida

La celebración continuará mañana, con la misa y la tradicional procesión, en la que Amigos de Badajoz estará presente portando su estandarte.

Los romeros avanzan hacia la ermita de Bótoa. / Jota Granado

La Hermandad ha preparado un fin de semana de actos para que romeros y devotos vuelvan a encontrarse en torno a una de las citas más queridas del calendario pacense.