Badajoz responde a la llamada de Bótoa en una romería multitudinaria

La Reina de los Campos salió este domingo de su ermita arropada por cientos de pacenses en una jornada marcada por el buen tiempo, la devoción y la convivencia. La talla volvió a reunir a numerosos fieles en torno a una de las romerías más arraigadas de Badajoz.

La celebración comenzó con dos eucaristías. La primera tuvo lugar a las 10.00 horas, con la participación de los coros de mayores de San Andrés y Campomayor. A las 11.30 horas se celebró la misa mayor, cantada por el grupo Extremadura. Después comenzó la procesión hacia la encina donde, según la tradición, la Madre de Dios se apareció a unos pastores en el siglo XIV.

De vuelta a la ermita, se celebró la tradicional subasta del ramo y del rosario de la Virgen.

Fotogalería | Cientos de pacenses disfrutan de la romería de la Virgen de Bótoa / Jota Granado

Pilar Alfaro se estrena como hermana mayor

La jornada fue especialmente emotiva para Pilar Alfaro, que se estrena este año como hermana mayor de la hermandad. Natural de Badajoz y vinculada a la cofradía "toda la vida", reconoce que asumir este cargo le aporta una emoción distinta por la responsabilidad de representar a la institución.

"Para mí lo he tomado con ilusión, alegría y esperanza en el futuro", explicó. Aunque asegura que el día se vive de forma parecida a otros años, esta vez tiene un significado especial: "Es como un día más, pero con la condecoración especial de representar a la hermandad".

Pilar Alfaro dedica unas palabras al público asistente. / Jota Granado

20 años dirigiendo la subasta

Uno de los momentos más esperados volvió a ser la subasta del ramo de flores y del rosario de la Virgen, dirigida por Emilio González Barroso, que lleva dos décadas al frente de esta tradición. Asumió esta función en sustitución del recordado Julián Mojedano y reconoce que al principio fue todo un aprendizaje.

"Yo presento muchos conciertos, doy conferencias y recitales, pero jamás había hecho una subasta", recordó. Explicó que se trata de una labor distinta, en la que es necesario "saber medir los tiempos" y dejar margen para que los asistentes puedan pujar, pero "sin pasarse".

El ramo fue adjudicado a José Elías Hernández, alcalde de Valdebótoa, por 1.500 euros. El rosario lo consiguió Carmen Carapeto, pregonera de este año, por 2.500 euros. "Generalmente, el ramo de flores se cotiza mucho más alto que el rosario", comentó. Aunque recordó que el rosario es de plata repujada, el ramo suele tener un atractivo especial, más aún al celebrarse la jornada en el Día de la Madre.

Emilio González Barroso, encargado de subastar el ramo y rosario de la Virgen de Bótoa. / Jota Granado

Además de encargarse de la subasta, Emilio participó durante la mañana tocando el acordeón con los coros de mayores de San Andrés y Campo Mayor, así como con grupos de coros y danzas.

Convivencia

La romería de Bótoa es también un domingo de campo para reunirse con familiares y amigos. Algunos participantes llegaron incluso desde el sábado para acampar en la zona. Entre los asistentes se encontraba Soledad Bermúdez, que acudió junto a un grupo de amigos de Badajoz que nunca falta a la cita. Mantiene esta tradición desde pequeña y la vive tanto desde la devoción como desde la convivencia.

Este año el grupo llegó acompañado de dos niños, aunque no todos los pequeños de la familia pudieron asistir. Soledad contó que tiene un bebé de cuatro meses y que en esta ocasión no pudieron acampar como otras veces: "No nos ha dado la vida con los niños chicos".

Llegaron sobre las 10.30 horas y tenían previsto permanecer allí hasta bien entrada la tarde. Como manda la tradición, tampoco faltó la comida: tortilla, filetes, barbacoa, sardinas, bebida y "de todo". Se trata, según dijo, de "disfrutar con los amigos y pasárselo bien".

Soledad Bermúdez, acompañada de familia y amigos en la romería. / Rebeca Porras

Fausta, 92 años de romería

Tampoco faltó Fausta Galayo, de 92 años, que puede decir que ha vivido la romería prácticamente desde la cuna. Natural de la zona, asegura que siempre ha acudido por devoción a la Virgen, una tradición transmitida en su familia "de generación en generación".

"Mi familia, mi madre, mis abuelos, todos venían. Era algo de generación en generación", recordó. Para ella, la jornada sigue siendo muy especial, aunque este año pensó que quizá no podría asistir. "Creí que este año no me traían", contó emocionada.

Cuando era pequeña, sus padres la llevaban en camión o en carro, como se hacía antiguamente. Ahora acude acompañada por sus hijos, nietos, primos y sobrinos.

Fausta Galayo, de 92 años, acude a la romería desde que era bebé. / Rebeca Porras

Una devoción ligada al campo

La devoción a la Virgen de Bótoa se remonta al siglo XVI, aunque la cofradía aparece documentada entre 1344 y 1578. En 1751 se fijó la fecha de las fiestas en su honor. Hasta 1958 se celebraban el domingo siguiente al de Pascua de Resurrección, pero a partir de ese año la romería pasó al primer domingo de mayo para evitar las lluvias habituales del mes de abril.

La Virgen de Bótoa ha estado históricamente ligada a la falta o al exceso de lluvia y a otras dificultades agrícolas y ganaderas. De ahí que sea conocida como Reina de los Campos de Badajoz. Al ser invocada también ante otras calamidades de la ciudad, fue designada copatrona de Badajoz junto a la Virgen de la Soledad.

La talla mide 1,50 metros y fue restaurada entre 1989 y 1990. La ermita actual se construyó en el primer tercio del siglo XIX, aunque ya existía una anterior en 1629. Su retablo pertenece al rococó portugués y está realizado en mármol de Borba.

Cientos de pacenses acompañan a la Virgen de Bótoa este primer domingo de mayo. / Jota Granado

Cada año, la romería atrae a vecinos de Badajoz y su entorno, así como a visitantes portugueses, que se suman a una celebración donde se mezclan fe, tradición, música, campo y convivencia.