Los bomberos de Badajoz convierten su primera carrera solidaria en un reto de 18 kilos: "Correr con el traje supone un esfuerzo"

"Es la primera vez que hacemos algo de relevo. Nunca se había hecho aquí nada así de correr en parejas y la verdad es que ha estado muy bien", decía Alicia Seco, una de las participantes de la I Carrera Solidaria de los Bomberos de Badajoz, que se ha celebrado este domingo junto al Guadiana.

La corredora ha participado en la modalidad de relevos por parejas junto a su compañero Juanjo Medina. Ella ha completado 7 kilómetros y él algo más de 5. Ambos han quedado cuartos en la clasificación. "Era una carrera nueva, con relevos, y me apetecía cambiar y hacer algo nuevo", añadía.

En su opinión, la actividad ha resultado atractiva también para las familias y los niños, aunque lamentaba que la coincidencia con el puente haya podido restar participación. "Hay gente, pero podía haber más ambiente si no fuera por el puente", manifestaba.

Juanjo Medina y Alicia Seco, después de participar en la carrera. / Jota Granado

Otro de los participantes ha sido Antonio Flores, llegado desde Solana de los Barros, que ha finalizado segundo de la general en la prueba de 7,5 kilómetros, con un tiempo de 25 minutos. Flores explicaba que había decidido venir porque ya había corrido en Badajoz hace dos años y le había gustado el recorrido. "El recorrido es muy bonito, por la zona del río, y la temperatura ha sido ideal para correr", señalaba.

Antonio Flores, llegado desde Solana de los Barros, tras correr 7,5 kilómetros. / Jota Granado

Por parte del cuerpo de bomberos, el jefe de equipo, Cristian Montesinos subrayaba que la cita busca convertirse en una jornada de convivencia y acercamiento a la ciudadanía, alejada de las situaciones de emergencia en las que habitualmente intervienen. "Queríamos poner de manifiesto la labor del bombero y disfrutar de un día en familia, como una forma de convivencia y acercamiento a la población", afirmaba. Montesinos insistía en que el objetivo no era situar a los bomberos como protagonistas, sino acercar su trabajo a la gente.

Cristian Montesinos, uno de los bomberos que han participado en la carrera. / Jota Granado

La margen izquierda del Guadiana se ha llenado este sábado de dorsales, familias y cascos de bombero en una mañana con mucho ambiente desde primera hora. Los bomberos de Badajoz han celebrado su primera carrera solidaria, una cita que ha nacido con vocación deportiva, pero también con un claro compromiso social. El objetivo ha sido recaudar fondos para Cruz Roja y para los comedores sociales San Vicente de Paúl, Virgen de la Acogida y Gurugú, además de conmemorar el Día Mundial del Bombero, que se celebra cada 4 de mayo.

La exigencia física del oficio

La temperatura ha acompañado, el ambiente ha ido creciendo con el paso de la mañana y una de las imágenes más llamativas ha sido la de ver a los bomberos corriendo juntos, la mayoría con la equipación de intervención, en una escena hasta ahora nunca vista.

Montesinos explicaba que se trataba también de un reto físico y de una forma de mostrar al público las condiciones en las que trabajan. El equipo completo puede rondar los 30 kilos, aunque para la carrera algunos participantes han llevado menos peso, al haber prescindido de elementos como las botas o parte del equipo de respiración. "El uniforme está pensado para protegernos, pero eso conlleva un peso añadido y no transpira igual que una prenda normal", detallaba. Algunos bomberos han llegado a correr los 5 kilómetros con unos 18 kilos de equipación, incluyendo casco, chaquetón, cubrepantalón y equipo de respiración autónoma.

Los bomberos corriendo junto al Guadiana este domingo. / Jota Granado

El programa ha comenzado a las 09.00 horas con la carrera larga de 14 kilómetros y la prueba de relevos por parejas mixtas, puntuable para el Circuito por la Igualdad. Desde ese primer momento, la zona del pub Puerta Trece, que ha actuado como punto neurálgico de la cita, ha registrado un notable movimiento de participantes.

A las 10.30 horas han tomado el relevo la carrera corta, la marcha nórdica y la caminata, todas con un recorrido de 7,5 kilómetros. Estas modalidades han permitido abrir la participación a perfiles muy distintos, desde deportistas habituales hasta personas que han querido sumarse caminando a una causa solidaria.

Más tarde, a las 11.30 horas, se han celebrado las carreras de bomberos, una de las partes más esperadas de la jornada.

Exposición de medios

La carrera ha estado organizada por ADS Extremadura Natural, del Grupo Salud y Deporte, en colaboración con la Asociación Deportivo Cultural Bomberos de Badajoz. El dispositivo ha incluido distintas modalidades deportivas y actividades complementarias, entre ellas una exposición de medios con equipos de bomberos y vehículos.

La exposición de medios de los bomberos de Badajoz. / Jota Granado

Una muestra de los uniformes y las máquinas que se han expuesto hoy en Badajoz. / Jota Granado

A las 12.30 horas han llegado las carreras infantiles no competitivas, con recorridos adaptados a cada edad. Ha sido uno de los momentos más celebrados por las familias, con los más pequeños corriendo en un entorno seguro.

La organización ha valorado de forma positiva el desarrollo de la cita y el respaldo recibido. "Ha sido una mañana para correr, ayudar y compartir", resumían algunos de los bomberos que han participado en la prueba.

El inicio de la carrera. / Jota Granado

La ciudad ha respondido, los bomberos se han dejado ver fuera del parque y la solidaridad ha vuelto a encontrar en el deporte una forma sencilla y eficaz de llegar más lejos.