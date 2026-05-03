Suceso
Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
Los arrestados, de entre 34 y 46 años, fueron sorprendidos este sábado por la noche a la altura del colegio Los Maristas
La Policía Nacional ha detenido a tres varones, con edades comprendidas entre los 34 y los 46 años, tras ser sorprendidos "in fraganti" cuando presuntamente sustraían catalizadores de un vehículo en la autopista de Badajoz, a la altura del colegio Los Maristas.
Los hechos ocurrieron este sábado por la noche, después de que un ciudadano alertara a la policía al observar una situación sospechosa en la zona. Según fuentes policiales, el aviso permitió que los agentes acudieran rápidamente al lugar y sorprendieran a los tres hombres cuando se encontraban desmontando los catalizadores de otro vehículo.
A su llegada, los policías accedieron por el carril contrario para interceptarlos y comprobaron que los sospechosos estaban manipulando los bajos del coche, presuntamente con la intención de retirar estas piezas. La intervención permitió frustrar la sustracción y proceder a la detención de los tres implicados.
La colaboración ciudadana resultó clave para que los agentes pudieran localizar a los sospechosos y evitar que abandonaran el lugar con las piezas sustraídas.
El robo de catalizadores es considerado un delito porque implica la sustracción de una pieza esencial del vehículo, además de provocar importantes daños materiales al propietario. Su extracción suele dejar el coche inutilizado o con graves problemas mecánicos.
Qué es un catalizador
El catalizador es una pieza del sistema de escape de los vehículos que sirve para reducir las emisiones contaminantes. En su interior contiene metales como platino, paladio o rodio, materiales muy valorados en el mercado. Precisamente por ese valor, los catalizadores se han convertido en objetivo habitual de robos, ya que pueden desmontarse con relativa rapidez y venderse posteriormente de forma ilegal.
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