El escritor de Badajoz Rui Díaz Correia triunfa entre los jóvenes y conquista el Premio Criticón con 'La casa del árbol'

Rui Díaz Correia (Badajoz, 1982), escritor y docente de Lengua y Literatura en Secundaria, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera literaria. Su novela 'La casa del árbol' ha sido reconocida con el Premio Criticón de literatura juvenil en Zaragoza, un galardón singular en el que el jurado lo forman exclusivamente jóvenes lectores.

"‘La casa del árbol’ en realidad es mi primera novela juvenil y me está dando una cantidad de alegría con las que ni siquiera podría haber soñado", reconoce el autor tras recibir el premio. La obra ha sido elegida por 1.075 alumnos de 3º y 4º de la ESO de distintos centros educativos de Zaragoza, un respaldo que el propio escritor valora especialmente.

"Es un regalo. El premio ya era llegar a ser finalista, pero creo que ninguno de los que estábamos allí nos podíamos esperar algo así", explica, todavía sorprendido por la acogida. El ambiente vivido durante la gala también dejó huella en el escritor: "Llegar al teatro y notar la energía que había allí, con chicos y chicas volcados con los libros, fue algo espectacular".

Rui Díaz Correia recibe el VI Premio Criticón de Literatura Juvenil de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. / Cedida

Una historia nacida para conectar con todas las edades

Publicada por Edelvives, 'La casa del árbol' ya había sido galardonada con el Premio Alandar, pero este nuevo reconocimiento refuerza la conexión de Rui Díaz Correia con el público juvenil. Una conexión que, según cuenta, nace de una intención muy clara: "Quise escribir la novela para mí, para el lector que fui con 13 o 14 años, pero también para el lector que soy ahora".

Esa mirada doble se traduce en una historia que combina misterio y emociones profundas. "A pesar de que hay muchas cosas duras, porque habla del rencor o del odio heredados, todo eso está dentro de un contexto que lo llena de luz a través de la amistad, del amor y del humor", detalla.

La clave: escuchar a los jóvenes

Como profesor del instituto Castillo de Luna de Alburquerque, Rui Díaz Correia mantiene un contacto directo con adolescentes, algo que influye en su forma de escribir. Aunque rehúye fórmulas mágicas, apunta a la autenticidad como elemento esencial: "Ojalá supiese la clave del éxito. No tengo ni idea. Me gustaría pensar que es porque hay honestidad dentro de la novela".

Esa honestidad parte, en gran medida, de la observación diaria: "Les escucho mucho su forma de hablar, su forma de comunicarse y su forma de ver el mundo. Eso lo he intentado reflejar".

Aun así, el autor es consciente del riesgo de lo efímero: "No quería escribir una obra que solo tuviese sentido en un ciclo muy determinado de años", explica, subrayando su intención de crear una historia que perdure.

Extremadura como identidad literaria

Uno de los aspectos más celebrados por los lectores de la tierra es la ambientación de la novela. Aunque no se menciona de forma explícita, el entorno remite claramente a Extremadura, algo que el autor hizo de manera deliberada: "Me hacía ilusión que mi primera novela juvenil fuese un regalo para todos los extremeños, que en cuanto empezasen a leer supiesen que claramente sucede aquí".

Ese vínculo con el territorio ha generado una identificación inmediata entre los lectores, muchos de los cuales han reconocido paisajes y ambientes cercanos, reforzando el arraigo de la historia.

Éxito sin perder el rumbo

Pese a los premios y el reconocimiento, Rui Díaz Correia mantiene una actitud prudente ante el éxito. "Yo prefiero bajar expectativas y dedicarme a mis clases y a escribir. Todo lo que venga después tiene que ser recibido como una sorpresa y como un regalo", afirma. Así, asevera que suele participar en premios porque le sirven de revulsivo para escribir y cumplir plazos. Y señala que los reconocimientos que ha obtenido han sido mucho menos que los libros que ha presentado a certámenes y concursos.

El escritor ya trabaja en nuevos proyectos, en esta ocasión una obra dirigida a lectores más jóvenes aún, de 10 a 12 años. "Tiene que ver mucho con Extremadura", avanza, dejando entrever que su tierra seguirá siendo protagonista en su narrativa.

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Con 'La casa del árbol', Rui Díaz Correia se consolida como una de las voces más de la literatura juvenil actual. Un autor que, desde Badajoz, ha logrado algo que no siempre es fácil: conectar de verdad con los jóvenes, generarles entusiasmo por la lectura y hacerles sentir protagonistas. Y eso, como él mismo resume, "es algo mágico".