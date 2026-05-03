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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El condenado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El TSJEx confirma los 18 años de cárcel para el hombre que agredió sexualmente a sus hijastras menores en Badajoz

Comparte con la Audiencia que «no alberga duda alguna» sobre su culpabilidad del varón. La acusación particular solicitará inmediato ingreso en la cárcel «por el temor de las niñas»

El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: "Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal"

El instituto de El Gurugú denuncia que la apertura de líneas en otros centros agrava su pérdida de alumnado en ESO, pese a contar con plazas libres, buenas instalaciones y una FP de referencia

El estanco Los Naranjos de Pardaleras reparte 1,6 millones con la Bonoloto en Badajoz

El boleto, único acertante de primera categoría en toda España, ha sido sellado en el despacho situado en la calle Enrique Segura Otaño: "Es una alegría muy grande", señala el gestor Emilio Álvarez

Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz

Chema Ramos y Toni Saavedra lideran dos comunidades digitales que suman casi 3.000 adeptos

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