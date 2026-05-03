Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
El TSJEx confirma los 18 años de cárcel para el hombre que agredió sexualmente a sus hijastras menores en Badajoz
Comparte con la Audiencia que «no alberga duda alguna» sobre su culpabilidad del varón. La acusación particular solicitará inmediato ingreso en la cárcel «por el temor de las niñas»
El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: "Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal"
El instituto de El Gurugú denuncia que la apertura de líneas en otros centros agrava su pérdida de alumnado en ESO, pese a contar con plazas libres, buenas instalaciones y una FP de referencia
El estanco Los Naranjos de Pardaleras reparte 1,6 millones con la Bonoloto en Badajoz
El boleto, único acertante de primera categoría en toda España, ha sido sellado en el despacho situado en la calle Enrique Segura Otaño: "Es una alegría muy grande", señala el gestor Emilio Álvarez
Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
Chema Ramos y Toni Saavedra lideran dos comunidades digitales que suman casi 3.000 adeptos
Investigan en Badajoz el incendio de un coche de madrugada en Suerte de Saavedra
No se han registrado heridos y el vehículo se encontraba aparcado en la vía pública
- Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- La Taberna del Ratina: clientela que siempre vuelve
- El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)
- A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa
- Investigan en Badajoz el incendio de un coche de madrugada en Suerte de Saavedra