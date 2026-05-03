Suceso
Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
Todo indica que ha sido intencionado
Pasadas las 21.30 horas de este domingo, los bomberos del parque municipal de Badajoz han sido avisados que de que había un fuego en el Parque Infantil. En concreto, estaba ardiendo un árbol próximo al auditorio Ricardo Carapeto. A esas horas, todavía suele haber gente en este entorno apurando el fin de semana, jóvenes y familias con niños.
La gran humareda ha llamado la atención de los transeúntes. Los bomberos no dudan de que se trata de un acto vandálico y de que el fuego ha sido provocado, ya que no hay tormenta. Que alguien lo haya prendido es la única causa que se puede barajar. En este parque existe arboleda de gran porte, con ejemplares centenarios.
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