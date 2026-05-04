Hasta el 14 de mayo
Ámbito Cultural de Badajoz abre una ventana al legado fotográfico de José María Valero Blando
Ya puede visitarse una muestra que reúne 20 obras de socios de la Agrupación Fotográfica Extremeña, que destacan por su calidad y variedad temática
El homenajeado desarrolló una destacada labor en la divulgación y promoción de la fotografía analógica en la capital pacense
Ya puede visitarse en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz la exposición ‘IV Concurso Fotográfico A.F.E. José María Valero Blando in memoriam’, una muestra que que permanecerá abierta al público hasta el 14 de mayo.
La colección reúne 20 fotografías seleccionadas y premiadas en el certamen, que destacan por su amplia y variada temática, así como por el elevado nivel de calidad y el dominio de la técnica demostrado por sus autores. Todas las obras han sido realizadas por socios de la AFE.
Este concurso rinde homenaje a la figura de José María Valero Blando, uno de los miembros fundadores de la Agrupación Fotográfica Extremeña, fallecido en 2017. Argentino, natural de Rosario, pero pacense de adopción, Valero dejó un importante legado entre los aficionados a la fotografía.
Fue socio fundador de la Asociación Fotográfica Extremeña de Badajoz en 1979 y desarrolló una destacada labor en la divulgación y promoción de la fotografía analógica en Badajoz, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento de esta disciplina en la ciudad.
La muestra constituye, por tanto, una oportunidad para acercarse al trabajo fotográfico de los socios de la AFE y, al mismo tiempo, recordar la trayectoria y la aportación de José María Valero Blando al ámbito fotográfico extremeño.
La entrada es libre y gratuita.
- Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- La Taberna del Ratina: clientela que siempre vuelve
- El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público
- Rescatada una mujer tras salirse de la carretera de La Corte y adentrarse 100 metros en un olivar junto a Alvarado (Badajoz)
- A pie de calle | Plaza de las Américas de Badajoz: todo empieza en el parque Pitusa
- Investigan en Badajoz el incendio de un coche de madrugada en Suerte de Saavedra