Ámbito Cultural de Badajoz abre una ventana al legado fotográfico de José María Valero Blando

Ya puede visitarse en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz la exposición ‘IV Concurso Fotográfico A.F.E. José María Valero Blando in memoriam’, una muestra que que permanecerá abierta al público hasta el 14 de mayo.

La colección reúne 20 fotografías seleccionadas y premiadas en el certamen, que destacan por su amplia y variada temática, así como por el elevado nivel de calidad y el dominio de la técnica demostrado por sus autores. Todas las obras han sido realizadas por socios de la AFE.

Este concurso rinde homenaje a la figura de José María Valero Blando, uno de los miembros fundadores de la Agrupación Fotográfica Extremeña, fallecido en 2017. Argentino, natural de Rosario, pero pacense de adopción, Valero dejó un importante legado entre los aficionados a la fotografía.

Fue socio fundador de la Asociación Fotográfica Extremeña de Badajoz en 1979 y desarrolló una destacada labor en la divulgación y promoción de la fotografía analógica en Badajoz, contribuyendo de forma decisiva al crecimiento de esta disciplina en la ciudad.

La muestra constituye, por tanto, una oportunidad para acercarse al trabajo fotográfico de los socios de la AFE y, al mismo tiempo, recordar la trayectoria y la aportación de José María Valero Blando al ámbito fotográfico extremeño.

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