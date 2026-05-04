Arranca la exhumación de los restos islámicos de la avenida de Huelva de Badajoz

El yacimiento arqueológico surgido en la avenida de Huelva de Badajoz durante los trabajos de sustitución la red de abastecimiento y saneamiento de agua pasaron ayer a una nueva fase, la de excavación arqueológica. Esta etapa del proceso contempla la exhumación de los restos óseos de cerca de 20 personas y el trabajo antropológico sobre ellos.

Hasta llegar a aquí se han desarrollado muchos trabajos. Una vez localizaron los cuerpos durante las tareas de los operarios de Aqualia se notificó a Patrimonio de la Junta de Extremadura y la empresa Kairós 26 Arqueología y Gestión ha trabajado sobre ellos. Los análisis preliminares indicaban que estos esqueletos podrían datarse entre los siglos XI y XIII.

Enterramientos islámicos

Concretamente, han evaluado cada uno de los restos aparecidos en este tramo de vía. Desde un primer momento se apreció que la posición de los enterramientos hacían pensar que fueran compatibles con inhumaciones islámicas. Además, el ritual funerario coincidía con este punto: sin ajuares, sin ropas y decúbito lateral, mirando hacia a la meca. En un primer momento se localizaron seis enterramientos, un número que no ha dejado de crecer desde que se fue profundizando en el terreno.

Esa cifra, según ha podido conocer este diario, podría superar la quincena de cuerpos localizados y documentados. Esta cantidad quedaría muy por debajo de las estimaciones que podrían manejarse en estos momentos.

Cuatro peones y uno de los arqueólogos durante las excavaciones en la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Al parecer, el estrato en el que se trabaja es uno de los que hubo a lo largo del tiempo. Según se aprecia en el corte del terreno en uno de los laterales, podrían haberse realizado inhumaciones en esta zona de Badajoz en, al menos, cuatro épocas distintas. Esto supondría que lejos de una de las teorías iniciales sobre este espacio, no habría sido una ampliación tras una guerra civil en la ciudad, sino que había estado en uso durante mucho tiempo y que formaba parte de la maqbara -cementerio islámico- que se halló durante la construcción del párking en el baluarte de Santiago, conocido popularmente como la memoria de Menacho. En la primera década de los 2000 se encontraron centenares de cuerpos en ese espacio y fue catalogado como un cementerio árabe.

Mucho trabajo por delante

En este primer sector, ubicado en la parte más próxima al cruce con la avenida de Santa Marina, todavía quedan por estudiarse unos seis metros de longitud que podrían esconder más cuerpos humanos. Eso es lo que se podría esperar después de hallar más de 15 esqueletos. Estas labores no habrían comenzado todavía porque afectarían al cruce de la avenida de Huelva con la calle Antonio Ayuso Casco lo que afectaría al tráfico rodado por esta zona.

Pese a que no se ha realizado un estudio pormenorizado, ya se han detectados más cuerpos que se sumarían a los que ya se están exhumando. En estos momentos, sobre el terreno se afanan cuatro peones y, al menos, un arqueólogo que supervisa cada paso. A lo largo del próximo mes se desarrollarán las labores de extracción de la tierra de cada uno de los esqueletos aparecidos. Entre ellos, se encuentra lo que en su momento catalogaron como un matrimonio los arqueólogos.

Se trata de uno de los enterramientos más singulares de los hallados al ser múltiple. Entre los siglos XI y XIII no se autorizaba a realizarse sepulturas de más de una persona, por lo que los responsables de la excavación, Manuel Bermúdez y Francisco García, manejan la teoría de que podía haber sido un matrimonio, según explicaron a este medio el 14 de abril. Muy cerca de ellos se ha encontrado una mujer que pudo morir en el parto, ya que se encontró con el esqueleto de su hijo en el canal del parto. También a escasos centímetros se halla el nombrado como mártir porque todo hace indicar que era un soldado y murió en una de las batallas.

Otras zonas afectadas

Además de estos se están documentando el resto de cuerpos y se someterán a los análisis oportunos que Patrimonio considere.

Al mismo tiempo, se han iniciado los trabajos en el sector dos de esta vía. Este comprende a la zona en la que se encuentra la gerencia del Área de Salud de Badajoz. En los trabajos preliminares ya se han localizado huesos, aunque quedaría por saber si se trata de cuerpos humanos completos o restos que fueran removidos y descontextualizados años atrás como ya se ha documentado que ocurrió en el sector tres, junto a la Delegación del Gobierno. En esta otra área se acometieron hace décadas trabajos de ampliación del sótano y, presuntamente, aunque hallaron cuerpos no se documentaron continuando con la obra.

El sector dos de la misma avenida también está afectado por hallazgos. / J. H.

Por delante, queda más de un mes de excavación y extracción de los esqueletos mientras que se continúa analizando las nuevas evidencias de la prolongación de la maqbara que hacen reflexionar sobre las dimensiones del Badajoz de aquella época.