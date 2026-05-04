La novela 'El mundo que había de venir' de Francisco Vaz reflexiona en Badajoz sobre los autoritarismos

Francisco Vaz (Badajoz, 1956) lanza en primicia 'El mundo que había de venir', su última novela. Lo hará este lunes en la sede de Fundación CB, Montesinos 22, a las 19.00 horas. En esta obra, donde psicología y ficción se unen, el protagonista se enfrenta a una profunda transformación personal que pondrá a prueba sus convicciones, sus sueños y su propia identidad.

El autor es catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Extremadura y ya ha firmado siete novelas. Es escritor de narrativa contemporánea con obras en las que siempre está presente la mente humana y los conflictos del propio ser. 'El mundo que había de venir' está ambientado en 1923, momento en el que Europa vivía el ascenso del fascismo y comunismo.

¿A qué 'mundo' se refiere en el título de su libro?

La novela se inicia en el paso de 1922 a 1923. Es un año para Europa muy importante ya que están surgiendo el fascismo en Italia y en Alemania y el comunismo en Rusia, una época de grandes cambios políticos que hacían pensar a las personas que se podía alcanzar un mundo mejor. El problema fue que después, ninguno de esos movimientos políticos acabaron traduciéndose en mejorar la vida de la humanidad. Yo personalmente estoy en desacuerdo con todos los movimientos autoritarios que aparecen en la obra.

¿Qué paralelismos de aquella época encuentra a día de hoy?

No lo quería decir, pero no es casual. 100 años después estamos en una situación en la que no hemos resuelto la mayoría de las contradicciones. Seguimos arrastrando muchos de los problemas que afectaban a Europa. El mundo ha cambiado, pero hay muchos problemas que siguen existiendo, sobre todo, la actitud escéptica que personalmente tengo en estos momentos.

¿Qué sentimientos le gustaría despertar al lector cuando termine de leer su obra?

Cuando escribo intento plantear temas que tengan cierta trascendencia. De manera que la persona que está leyendo se divierta y consiga meterse en la historia. Es por una parte, una especie de relato de aventura porque el circo que menciono en este libro va recorriendo países y culturas. Después, voy planteando cuestiones que tienen que ver con el alma humana, la amistad, la esperanza, el amor o la camadería. Pero a la vez, trato sentimientos que no tienen parte positiva como la violencia o el autoritarismo. Intento no dramatizarlo, de manera que sea una lectura agradable e interesante.

Sobre la trama, ¿ha sido un reto incluir a Sigmund Freud?

Es un personaje muy importante, pero intento desmitificarlo. De hecho cuando aparece en la novela se somete a muchas operaciones porque tuvo un cáncer de mandíbula, lo pasó mal en aquella época. Además, tuvo que huir de Viena porque los fascistas se lo exigieron, se salvó gracias a las influencias que tenía. Entonces, intento crear un personaje que al margen de su importancia en la filosofía del siglo XX, mantiene su humanidad. Yo creo que trato la figura de Freud con mucho cariño.

¿Qué significa para usted compartir esta obra con el público pacense?

Soy de los que piensan que nadie es profeta de su tierra. Pero yo estoy decidido a la hora de publicar, que sea siempre desde mi tierra, Extremadura, y compartir lo que hago con la gente con la que convivo. Estoy muy contento de compartir colección con autores extremeños, de hecho, en la presentación me van a acompañar dos escritores amigos, Alonso Guerrero y Jorge Márquez.