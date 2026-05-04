Patrimonio
La Catedral de Badajoz, eje de una charla sobre conservación patrimonial
Se celebra esta tarde en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País
La presentación correrá a cargo de Antonio García Salas
La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) continúa su programación cultural con la celebración de tres actividades los días 4, 6 y 7 de mayo, abordando temas relacionados con la conservación del patrimonio, el análisis medioambiental y la creación literaria.
El lunes 4 de mayo, a las 20.00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz', impartida por Julián Prieto Fernández y Javier Gómez de la Peña Villalón. Durante la sesión se darán a conocer los trabajos de intervención realizados en las cubiertas de la Catedral de Badajoz, así como los criterios técnicos y patrimoniales aplicados en su conservación. La presentación correrá a cargo de Antonio García Salas.
El miércoles 6 de mayo, a las 19.30 horas, se celebrará la mesa redonda 'Cerambyx, plaga para unos, buen vecino para otros', en la que intervendrán José Martín Gallardo, Vicente Vicente Rivera y José Cabezas Fernández. El encuentro abordará el papel del Cerambyx en los ecosistemas y el debate existente en torno a su consideración como plaga o especie beneficiosa. La sesión será presentada por Marina Muñoz Triviño.
Finalmente, el jueves 7 de mayo, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'El conquistador del Cava: El triunfo de la voluntad sobre el sistema', con la participación de sus autores, Marcelino Díaz González y Juan Mata. La obra plantea una reflexión sobre la iniciativa personal, el esfuerzo y la capacidad de superación. La presentación estará a cargo de Raquel González Blanco.
Todas las actividades se celebrarán en la sede de la RSEEAP y podrán seguirse también en streaming y en diferido a través de su canal de YouTube.
Con esta programación, la RSEEAP reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento, el análisis de cuestiones de actualidad y la promoción de la cultura en sus diferentes ámbitos.
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