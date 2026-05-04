La Catedral de Badajoz, eje de una charla sobre conservación patrimonial

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP) continúa su programación cultural con la celebración de tres actividades los días 4, 6 y 7 de mayo, abordando temas relacionados con la conservación del patrimonio, el análisis medioambiental y la creación literaria.

El lunes 4 de mayo, a las 20.00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Restauración de las cubiertas de la Catedral de Badajoz', impartida por Julián Prieto Fernández y Javier Gómez de la Peña Villalón. Durante la sesión se darán a conocer los trabajos de intervención realizados en las cubiertas de la Catedral de Badajoz, así como los criterios técnicos y patrimoniales aplicados en su conservación. La presentación correrá a cargo de Antonio García Salas.

El miércoles 6 de mayo, a las 19.30 horas, se celebrará la mesa redonda 'Cerambyx, plaga para unos, buen vecino para otros', en la que intervendrán José Martín Gallardo, Vicente Vicente Rivera y José Cabezas Fernández. El encuentro abordará el papel del Cerambyx en los ecosistemas y el debate existente en torno a su consideración como plaga o especie beneficiosa. La sesión será presentada por Marina Muñoz Triviño.

Finalmente, el jueves 7 de mayo, a las 20.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'El conquistador del Cava: El triunfo de la voluntad sobre el sistema', con la participación de sus autores, Marcelino Díaz González y Juan Mata. La obra plantea una reflexión sobre la iniciativa personal, el esfuerzo y la capacidad de superación. La presentación estará a cargo de Raquel González Blanco.

Todas las actividades se celebrarán en la sede de la RSEEAP y podrán seguirse también en streaming y en diferido a través de su canal de YouTube.

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Con esta programación, la RSEEAP reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento, el análisis de cuestiones de actualidad y la promoción de la cultura en sus diferentes ámbitos.