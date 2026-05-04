El centro de día de la Luz abre sus puertas en Badajoz para mostrar su labor inclusiva: "Queremos que conozcan nuestro trabajo"

La inclusión y la convivencia han tenido como núcleo el centro de día de la Luz en Badajoz. La entidad, con motivo del 60 aniversario de Nuestra Señora de la Luz, tendrá actividades durante todo el año, comenzando por la semana de puertas abiertas del centro de día, donde están mostrando a la sociedad su manera de trabajar. Este servicio atiende de forma integral a personas con discapacidad moderada y grave que necesitan apoyo de terceras personas para las actividades de la vida diaria y hoy ha recibido la visita de usuarios de las asociaciones Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz y Down Badajoz.

El centro de día de Nuestra Señora de la Luz da servicio en Badajoz desde el 22 de marzo de 2024 y está acreditado y concertado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) de la Junta de Extremadura. Está organizado en cuatro salas, donde cada Técnico de Atención Sociosanitaria vela por el desarrollo personal y social de los usuarios del centro.

Centro de Día Nuestra Señora de la Luz. / Diego Rubio

Durante la jornada, tanto especialistas como usuarios de Aprosuba 3. Plena Inclusión Badajoz y Down Badajoz han conocido todos los detalles de las instalaciones. Desde pasear por sus pasillos y adentrarse en las salas multiusos, hasta la realización de actividades dentro del patio, junto a las personas que ya tienen plaza en el centro de día.

Han conocido cómo desde este establecimiento proporcionan atención integral y continuada a las necesidades personales, promueven su autonomía y potencian sus capacidades desde las salas de gimnasia, fisioterapia, psicomotricidad, expresión artística e inteligencia emocional, entre otras atenciones del programa. El director técnico del centro de día, Juan Jesús Castaño, ha revelado que en estas jornadas de puertas abiertas esperan la visita de más de 200 personas procedentes de distintas asociaciones y entidades. "Realizamos estas jornadas para abrir nuestras puertas. Queremos que conozcan nuestro trabajo", ha explicado el director técnico.

Actividad en el patio exterior del Centro de Día. / Diego Rubio

Tras mostrar todo el centro, Juan Jesús Castaño acompañó junto a todos sus compañeros, a los usuarios y especialistas de las distintas asociaciones que realizaban la visita al patio exterior, donde se habían organizado activiades. En primer lugar, las personas con discapacidad debían introducir con el uso de una paleta de jardín, abono de las plantas a un cubo, con el objetivo de rellenarlo por completo, así, los usuarios podían contribuir al crecimiento de unas futuras plantas dentro del centro de día.

La actividad ayudó a los usuarios a desarrollar sus habilidades sociales en comunidad, además de promover su autonomía con ocio inclusivo. Cristopher Miguel Rosco, de la asociación de Down Badajoz, ha manifestado su satisfacción con esta iniciativa proporcionada por el centro de día de Nuestra Señora de la Luz. "Lo estoy pasando genial, me gusta colaborar con mis compañeros", ha revelado.

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Cristofer, usuario de Down Badajoz. / J. A . B .

Tras esta actividad, llegó el momento del baile. Todos los usuarios de los distintos centros presentes, comenzaron a bailar al son de la música procedente de un altavoz. Aunque había quien necesitaba un 'empujoncito' para eliminar la vergüenza, la convivencia y la diversión reinó en el patio exterior del centro, dejando claro que la inclusión está presente en su interior.