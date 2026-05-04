Una charla en Badajoz acercará a los jóvenes las oportunidades creativas del arte y el diseño industrial

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acogerá mañana, a las 19.00 horas, la charla-coloquio ‘Arte y creatividad en el diseño industrial’, una actividad organizada por la Asociación Screart de Badajoz y abierta al público general.

El encuentro contará como ponente principal con Cayetano Cruz García, profesor titular de Diseño Industrial en el Grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto del Centro Universitario de Mérida, perteneciente a la Universidad de Extremadura. Junto a él participarán Gabriel Noja y Miguel Ángel Ruiz, miembros de la Asociación Screart de Badajoz, quienes acompañarán el desarrollo de la charla y aportarán su visión desde el ámbito asociativo y cultural.

La charla-coloquio propone acercar al público una visión amplia sobre la relación entre el arte, la creatividad y el diseño industrial. Se trata de una actividad pensada para explicar de manera accesible cómo estos campos pueden conectarse entre sí y qué posibilidades existen para quienes sienten interés por la creación artística, el diseño o la formación en disciplinas vinculadas a la creatividad.

Aunque está dirigida a todos los públicos, la propuesta puede resultar especialmente interesante para los jóvenes, ya que muchas personas desconocen todavía los distintos caminos disponibles para formarse en arte y diseño en la ciudad. En este sentido, la actividad busca ofrecer información, contexto y orientación sobre las opciones existentes, contribuyendo a visibilizar itinerarios formativos y profesionales relacionados con la creación artística y el diseño industrial.

La organización corre a cargo de Screart, una asociación cultural sin ánimo de lucro nacida a partir de antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios 'Adelardo Covarsí' de Badajoz. La entidad trabaja para promover la creación artística mediante la colaboración entre artistas, la realización de exposiciones y el impulso de proyectos con proyección local y transfronteriza.

Con esta charla, Screart continúa desarrollando actividades orientadas a difundir la cultura artística, fomentar el intercambio de ideas y acercar al público diferentes perspectivas sobre la creación contemporánea. El formato de charla-coloquio permitirá además abrir un espacio de diálogo en torno al arte, la creatividad y el diseño industrial, favoreciendo la participación y el contacto directo entre los asistentes y los ponentes.

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La entrada será gratuita.