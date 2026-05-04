El Gévora sella su permanencia con un empate

El Gévora continuará una temporada más en Tercera Federación tras empatar a uno frente al Pueblonuevo en un encuentro intenso y muy disputado que terminó por otorgar a los verdinegros el punto necesario para certificar la salvación matemática.

El partido comenzó con mayor iniciativa visitante. El Pueblonuevo salió decidido, generando peligro en los primeros minutos y obligando a intervenir con acierto a Fran Fernández, que sostuvo a los locales en el tramo inicial. Superado ese primer empuje, el conjunto dirigido por Martín Fernández fue asentándose sobre el terreno de juego hasta equilibrar el desarrollo del choque.

El primer golpe lo daría el Gévora mediada la primera mitad. Con un pase soberbio desde su campo a la espalda de la zaga pueblonuvense, Ginés encontraba a Bachuri, que controlaba y definía con calidad para adelantar a los suyos. Con esa ventaja mínima se llegó al descanso, en un duelo igualado pero con los locales más efectivos en las áreas.

Empate con sabor a gloria

Tras la reanudación, el guion cambió ligeramente. Con el marcador a favor y consciente de que el empate le bastaba, el Gévora optó por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo. El Pueblonuevo, por su parte, mantuvo su apuesta ofensiva en busca de un resultado que también le resultara favorable en su lucha por la permanencia.

El paso de los minutos incrementó la tensión y el peso del encuentro recayó en las áreas. Cuando parecía que el triunfo se quedaría en casa, el conjunto visitante encontró el premio en el tiempo añadido. Tras un saque de esquina, Iván Sández aprovechó un balón suelto en el área para establecer el empate definitivo.

El punto obtenido resultó suficiente para que el Gévora certificara de forma matemática su continuidad en la categoría, culminando así una temporada exigente en la que ha sabido adaptarse a la competición. Los pupilos de Martín Fernández cerrarán su primera temporada en Tercera visitando el Nuevo Vivero para disputar el derbi pacense de la categoría ante el Badajoz, en un partido al que llegan con los deberes hechos.

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Por su parte, el Pueblonuevo abandona los puestos de descenso y afrontará la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr el mismo objetivo.