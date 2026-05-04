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De 17.30 a 21.00 horas

Jornada de puertas abiertas de la Universidad Popular de Badajoz: senderismo, yoga, fotografía y baile

Se celebrará el próximo 12 de mayo en la alcazaba y el entorno del Guadiana

Cartel de las jornadas de puertas abiertas de la Universidad Popular de Badajoz.

Cartel de las jornadas de puertas abiertas de la Universidad Popular de Badajoz. / LA CRÓNICA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Universidad Popular de Badajoz (UPB) celebrará el próximo 12 de mayo una jornada de puertas abiertas con el senderismo, yoga, baile y fotografía como protagonistas.

Las actividades programadas, dirigidas a toda la ciudadanía, se desarrollarán entre las 17.30 y las 21.00 horas en el entorno de la alcazaba y la Zona de Especial Protección de Avez (ZEPA) urbana, incluyendo espacios de gran valor ambiental como El Pico, el azud de La Pesquera y Las Crispitas.

La jornada, que combinará naturaleza, bienestar, cultura y participación comunitaria, está organizada por el Aula de Salud y Bienestar de la UPB y cuenta con la colaboración del Aula de Tecnología, a través de los cursos de Fotografía Digital y Avanzada. La iniciativa está coordinada por Gloria Lorenzo Granado, responsable del curso de Senderismo en torno a Badajoz, una propuesta que cada año acerca a la ciudadanía los beneficios de esta práctica.

Este año, además, se han querido incorporar al programa actividades vinculadas al bienestar emocional y la creatividad, con exhibiciones de baile, talleres participativos y una sesión de yoga al atardecer en los jardines de la alcazaba.

Esta propuesta tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables mediante actividades al aire libre, además de acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad. A través del senderismo y la fotografía, los participantes podrán descubrir el valor paisajístico y ecológico de la ZEPA urbana y del entorno monumental de la alcazaba.

La actividad también busca fomentar la expresión corporal y la convivencia a través de disciplinas como los bailes latinos, el aeroyoga y el yoga, mostrando además el trabajo interdisciplinar que se desarrolla en los distintos cursos de la UPB.

Programa

La jornada comenzará a las 17.30 horas junto a la entrada del Museo Arqueológico, en la alcazaba. A continuación, se desarrollará la ruta de senderismo 'El Pico, La Pesquera, Las Crispitas', un recorrido interpretativo por la ZEPA y el entorno natural de Badajoz, con observación de paisaje, flora, fauna y patrimonio.

De manera paralela, el alumnado de los cursos de Fotografía Digital y Avanzada realizará una actividad práctica en los jardines de la alcazaba y durante el recorrido de la ruta, en la que se explicarán nociones básicas de fotografía de paisaje.

Yoga al atardecer

La programación seguirá con una exhibición y un taller exprés de bailes latinos y aeroyoga en los jardines de la alcazaba, abierta a la participación del público, entre las 19.30 y las 20.00 horas.

La jornada se clausurará con una sesión de yoga, coincidiendo con la puesta de sol, de 20.00 a 21.00 horas.

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Los interesados en participar pueden inscribirse a través del enlace: https://www.eventbrite.com/e/entradas-programa-jornadas-depuertas-abiertas-salud-y-bienestar-de-la-upb-1988473077503?aff=oddtdtcreator.

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