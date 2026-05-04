Jornada de puertas abiertas de la Universidad Popular de Badajoz: senderismo, yoga, fotografía y baile

La Universidad Popular de Badajoz (UPB) celebrará el próximo 12 de mayo una jornada de puertas abiertas con el senderismo, yoga, baile y fotografía como protagonistas.

Las actividades programadas, dirigidas a toda la ciudadanía, se desarrollarán entre las 17.30 y las 21.00 horas en el entorno de la alcazaba y la Zona de Especial Protección de Avez (ZEPA) urbana, incluyendo espacios de gran valor ambiental como El Pico, el azud de La Pesquera y Las Crispitas.

La jornada, que combinará naturaleza, bienestar, cultura y participación comunitaria, está organizada por el Aula de Salud y Bienestar de la UPB y cuenta con la colaboración del Aula de Tecnología, a través de los cursos de Fotografía Digital y Avanzada. La iniciativa está coordinada por Gloria Lorenzo Granado, responsable del curso de Senderismo en torno a Badajoz, una propuesta que cada año acerca a la ciudadanía los beneficios de esta práctica.

Este año, además, se han querido incorporar al programa actividades vinculadas al bienestar emocional y la creatividad, con exhibiciones de baile, talleres participativos y una sesión de yoga al atardecer en los jardines de la alcazaba.

Esta propuesta tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables mediante actividades al aire libre, además de acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico, cultural y natural de la ciudad. A través del senderismo y la fotografía, los participantes podrán descubrir el valor paisajístico y ecológico de la ZEPA urbana y del entorno monumental de la alcazaba.

La actividad también busca fomentar la expresión corporal y la convivencia a través de disciplinas como los bailes latinos, el aeroyoga y el yoga, mostrando además el trabajo interdisciplinar que se desarrolla en los distintos cursos de la UPB.

Programa

La jornada comenzará a las 17.30 horas junto a la entrada del Museo Arqueológico, en la alcazaba. A continuación, se desarrollará la ruta de senderismo 'El Pico, La Pesquera, Las Crispitas', un recorrido interpretativo por la ZEPA y el entorno natural de Badajoz, con observación de paisaje, flora, fauna y patrimonio.

De manera paralela, el alumnado de los cursos de Fotografía Digital y Avanzada realizará una actividad práctica en los jardines de la alcazaba y durante el recorrido de la ruta, en la que se explicarán nociones básicas de fotografía de paisaje.

Yoga al atardecer

La programación seguirá con una exhibición y un taller exprés de bailes latinos y aeroyoga en los jardines de la alcazaba, abierta a la participación del público, entre las 19.30 y las 20.00 horas.

La jornada se clausurará con una sesión de yoga, coincidiendo con la puesta de sol, de 20.00 a 21.00 horas.

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Los interesados en participar pueden inscribirse a través del enlace: https://www.eventbrite.com/e/entradas-programa-jornadas-depuertas-abiertas-salud-y-bienestar-de-la-upb-1988473077503?aff=oddtdtcreator.