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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
"Parece que estamos en un circuito de Fórmula 1": vecinos de Cerro Gordo en Badajoz denuncian el ruido de la autovía y piden pantallas acústicas
Aseguran que el repintado de las bandas sonoras en la calzada tras las obras ha multiplicado las molestias, especialmente por la noche: "Es cada vez peor, no se puede conciliar el sueño"
La asociación vecinal estudia una recogida de firmas para conseguir mediciones que demuestren que los niveles sonoros superan los límites asumibles para el descanso
La novela 'El mundo que había de venir' de Francisco Vaz reflexiona en Badajoz sobre los autoritarismos
Fundación CB acogerá el estreno del libro del autor extremeño hoy a las 19.00 horas en Montesinos 22
Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
Todo indica que ha sido intencionado
Promedio apuesta por reciclar el aceite de cocina
Se distribuirán embudos para facilitar la recogida doméstica en 48 localidades, con el objetivo de evitar que un solo litro de residuo contamine hasta mil litros de agua
Prioridad Nazi
Comienza así el camino que nos enfrenta a unos con otros, que señala como falsos responsables de nuestros problemas a quienes más los padecen, y planta la semilla del odio entre quienes deberíamos considerarnos iguales en derechos y libertades
- Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- Las instituciones continúan trabajando para que Monesterio tenga un nuevo Cuartel de la Guardia Civil
- El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público