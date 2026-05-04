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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Algunos de los vecinos de Cerro Gordo afectados por el ruido de la A5.

Algunos de los vecinos de Cerro Gordo afectados por el ruido de la A5. / Rebeca Porras

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

"Parece que estamos en un circuito de Fórmula 1": vecinos de Cerro Gordo en Badajoz denuncian el ruido de la autovía y piden pantallas acústicas

Aseguran que el repintado de las bandas sonoras en la calzada tras las obras ha multiplicado las molestias, especialmente por la noche: "Es cada vez peor, no se puede conciliar el sueño"

La asociación vecinal estudia una recogida de firmas para conseguir mediciones que demuestren que los niveles sonoros superan los límites asumibles para el descanso

La novela 'El mundo que había de venir' de Francisco Vaz reflexiona en Badajoz sobre los autoritarismos

Fundación CB acogerá el estreno del libro del autor extremeño hoy a las 19.00 horas en Montesinos 22

Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos

Todo indica que ha sido intencionado

Promedio apuesta por reciclar el aceite de cocina

Se distribuirán embudos para facilitar la recogida doméstica en 48 localidades, con el objetivo de evitar que un solo litro de residuo contamine hasta mil litros de agua

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Prioridad Nazi

Comienza así el camino que nos enfrenta a unos con otros, que señala como falsos responsables de nuestros problemas a quienes más los padecen, y planta la semilla del odio entre quienes deberíamos considerarnos iguales en derechos y libertades

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