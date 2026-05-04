Nueva agresión en el Marcelo Nessi de Badajoz: un interno golpea con una defensa a un vigilante de seguridad

Un vigilante de seguridad del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz tuvo que recibir asistencia médica el pasado sábado tras ser agredido con una defensa por uno de los internos.

Los hechos, según los testimonios recogidos por este diario, ocurrieron a la hora de la cena, cuando el interno, que había sido trasladado por la Policía Nacional al Marcelo Nessi solo unos días antes de esta agresión después de que no hubiera regresado de un permiso de fin de semana, se encontraba "muy nervioso" y en un momento dado lanzó la bandeja de la comida.

Trató de atacar a un trabajador y, cuando los dos vigilantes de seguridad intervinieron para calmarlo, el interno logró arrebatar la defensa a uno de ellos durante el forcejeo y golpeó al otro con ella. Ambos profesionales, con una dilatada experiencia profesional, lograron quitarle la defensa "al instante" y reducirlo.

Aunque llegaron refuerzos, los dos vigilantes ya tenían controlada la situación, según las mismas fuentes.

El vigilante al que agredió con la defensa, que está a punto de jubilarse, fue atendido por los servicios sanitarios, aunque, afortunadamente, sus lesiones no revestían gravedad.

Esta agresión se suma a otras que han sufrido los trabajadores del Marcelo Nessi, que desde hace años denuncian la sobrecarga de trabajo.

"Lo que ha ocurrido el sábado es la tónica general, no llega a la opinión pública ni la mitad de lo que pasa dentro", asegura Miguel Ángel González, delegado sindical de USO.

Según explica, el interno -que al menos es la segunda vez que agrede a un vigilante de seguridad- mostró durante todo el día una actitud "desafiante y violenta", hasta que durante la cena explotó y se produjo la agresión.

"Total impunidad"

González lamenta que no se aplique el régimen sancionador a los internos cuando infringen las normas, lo que hace que actúen con "total impunidad". "No les pasa nada, les sale gratis agredir", denuncia el representante de USO. Los castigos, según afirma, son "laxos", incluso se fraccionan para hacerlos más llevaderos cuando los internos aducen que están "mal psicológicamente" y con ello, a su juicio, lo que se consigue es que no tengan temor a que se les sanciones. "El régimen sancionador solo está en papel", se queja.

"No les pasa nada, les sale gratis agredir" Miguel Ángel González, delegado de USO en el Marcelo Nessi

Además, señala que los protocolos específicos implantados por el centro impiden que los vigilantes de seguridad tengan que esperar a que la situación sea "límite" para poder actuar, lo que deriva en que sufran "agresiones directas" porque las actitudes violentas no se frenan a tiempo.

USO desconoce el número de agresiones sufridas por los trabajadores del Marcelo Nessi, unos datos, que, según el sindicato, no les facilitan ni la Junta de Extremadura, como responsable del centro, ni tampoco la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia. Tampoco, asegura, las bajas psicológicas, voluntarias y excedencias. "Dicen que se han implantado protocolos para mejorar la situación, pero no son ni parches, son medidas que se quedan en el aire, la realidad es que todo sigue igual", critica.

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Los vigilantes de seguridad del Marcelo Nessi llevan más de dos años en huelga y a la espera de que la Administración regional "quiera reunirse con nosotros". Según USO, los excesivos servicios mínimos decretados hacen que apenas tenga repercusión su protesta.