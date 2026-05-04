El PSOE de Badajoz asegura que el ayuntamiento "ha inflado como gran red patrimonial" la adhesión a una plataforma turística privada

El PSOE local de Badajoz ha criticado que el Ayuntamiento haya presentado como una "gran red patrimonial" la adhesión de la ciudad a una plataforma turística privada que, según los socialistas, tiene "escaso impacto real". La formación sostiene que la presencia de Badajoz en dicha plataforma se limita a una ficha básica y a varias rutas locales sin integración en el sistema principal.

"Es cierto que menos es nada, pero no hacía falta exagerar", ha señalado en una nota de prensa el Grupo Municipal Socialista, que ha calificado de "operación engañosa" la forma en que el consistorio ha anunciado la incorporación de la ciudad a la denominada Spain Heritage Network. A su juicio, se ha vendido como un "gran hito patrimonial" algo que "ni es una red institucional, ni tiene el impacto anunciado, ni otorga a Badajoz un papel relevante".

La portavoz socialista, Silvia González, ha afirmado que "en patrimonio histórico no todo vale" y ha acusado al equipo de gobierno de presentar como "una gran red nacional" lo que, en realidad, considera "una plataforma turística privada que funciona como intermediaria".

Plataforma privada de promoción turística

Según ha explicado, la adhesión aprobada por la Junta de Gobierno Local el 25 de noviembre de 2025, por un importe de 5.400 euros, no incorpora a Badajoz a ninguna red pública de ciudades ni a un organismo patrimonial reconocido. El convenio, ha detallado, se firma con la Asociación de Castillos y Palacios Turísticos de España, vinculada a una plataforma privada de promoción turística. Además, el aviso legal identifica como titular a Spain Heritage Tours S.L., una sociedad mercantil.

González ha subrayado que se trata de una empresa privada con un modelo de intermediación turística "con lógica de agencia de viajes", y no de una red patrimonial institucional. También ha recordado que esta adhesión se fraguó el 23 de enero de 2025 durante la Feria Internacional de Turismo, Fitur, celebrada en Madrid.

En cuanto a la presencia de Badajoz en la plataforma, el PSOE sostiene que es "mínima" y que no responde a la integración prometida. Actualmente, la ciudad cuenta con una ficha vinculada a la Alcazaba y al sistema amurallado, junto a cinco rutas locales: Alcazaba, fortificaciones abaluartadas, Puerta de Palmas y hornabeque, restos arqueológicos de la Alcazaba y Fuerte de San Cristóbal. "La ciudad aparece, pero lo hace de forma testimonial y sin peso dentro del conjunto. Es una más", ha señalado la formación.

"Simplemente no existe"

A eso añaden que las rutas de Badajoz no están integradas en las principales categorías de la plataforma y solo pueden localizarse accediendo directamente al destino o al recurso concreto, por lo que considera que el posicionamiento anunciado "simplemente no existe". Asimismo, denuncia que el contenido sobre la ciudad es "básico, incompleto y sin desarrollo turístico", al limitarse a información descriptiva y dejar fuera agenda cultural, eventos, noticias o recursos municipales como exposiciones y programación. A su juicio, esto evidencia "falta de trabajo y de rigor".

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Los socialistas también sostienen que la plataforma está pensada para castillos y palacios con alojamiento o experiencias de pago, por lo que Badajoz aparece de forma "forzada" e "irrelevante". Además, consideran que la adhesión es "cara para lo que aporta", ya que no genera visibilidad real ni mejora el posicionamiento turístico de la ciudad. González ha concluido que el turismo debe impulsarse con productos "potentes, bien trabajados y con continuidad", y no "vendiendo humo ni inflando anuncios".