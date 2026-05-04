Una Santa Espina de Jesús se podrá besar en Badajoz este 4 de mayo

Los pacenses podrán venerar en la tarde de este lunes, 4 de mayo, una de las espinas de la corona con la que martirizaron a Jesucristo. El motivo de este acto que se celebra en el convento de las Hermanas Clarisas Descalzas de Badajoz es para conmemorar la solemne fiesta de Nuestro Padre Jesús de la Espina.

A las 19.00 horas, se realizará una eucaristía extraordinaria en este convento con el fin de rendir culto a esta reliquia que atesoran las hermanas en el Monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes.

La veneración

Tras la celebración de la Santa Misa, presidida y predicada por Pedro Fernández Amo, capellán de la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura, se expondrá la Santa Espina y podrá ser venerada por todos los asistentes.

En concreto, aquellos que lo deseen podrán besar una de las espinas de la corona de Jesús. Se trata de un momento de recogimiento y devoción que busca acercar a todos los pacenses la fe y el culto a esta santa reliquia.

Esta celebración eucarística y la posterior veneración están promovidas por la cofradía junto a la congregación de Hermanas Clarisas que habitan el monasterio. Desde la hermandad invitan a todos los fieles a participar de estos actos que giran en torno a los últimos días de Jesucristo y su pasión.

Eucaristía para conmemorar la festividad de Nuestro Padre Jesús de la Espina en la mañana de este lunes en el convento de las Descalzas de Badajoz. / La Crónica

En la mañana de este lunes se ha celebrado otra eucaristía a las 10.00 horas con el mismo fin, conmemorar esta festividad. Ese acto religioso ha estado presidido por el capellán del monasterio, Francisco J. Trabadela. Esta misa era la que solían hacer las hermanas Clarisas tradicionalmente y que se complementa con la que ha organizado de manera extraordinaria la hermandad en horario de tarde.

Este colectivo cofrade junto a las religiosas ha promovido la celebración de este nuevo acto para potenciar la veneración y hacerla accesible a un mayor número de personas: "Hemos intentado hacer una misa extraordinaria para que pueda asistir la gente de la hermandad", señala Cayetano Barriga, presidente de la hermandad. Aunque está considerado como algo extraordinario, desde la hermandad señalan que su interés es que permanezca en el tiempo y pueda sumarse al calendario cofrade.

Un momento único

Como detalla el presidente de la cofradía es un momento único: "Solamente sale a veneración el 4 de mayo de cada año, el día de la Santa Espina". Por ello cobra un valor añadido. Muchas personas de Badajoz desconocen la presencia de esta reliquia autentificada por el Vaticano. "Queremos darle un poco más de realce al origen del nombre del Cristo de la Espina", asevera Barriga.

Lo hacen de la mano de las Clarisas y quieren "sumarse a este culto que se hace".

Su historia

Según publicó Antonio Manzano, uno de los mayores expertos de la Semana Santa de Badajoz, en uno de sus artículos en este diario, la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Espina "debe su curiosa advocación a una reliquia de la Espina de Cristo que se conserva en el convento de Las Descalzas". Así lo confirma Barriga: "Según la leyenda Jesucristo trajo la Santa Espina dentro de su cuerpo, en un sagrario que tiene. Esa es la espina que se venera actualmente".

Manzano señala que esta se encuentra "en un relicario de plata del siglo XVII y que está autentificada por Bula Papal de Clemente XIV en 1774", pero parece que el relicario en el que se atesora en la actualidad esta pieza es en uno nuevo dorado con dos Ángeles Custodios arrodillados.